Colombiaans leger doodt kopstuk guerrillabeweging ELN

Het Colombiaanse leger heeft een kopstuk gedood van de laatst overgebleven guerrillabeweging van het land, ELN. Dat heeft president Iván Duque bekendgemaakt, meldt persbureau AFP zondag. Het gaat om Jhon Fredy Cortés Buritica, de rechterhand van de leider van ELN.

Volgens de autoriteiten was Buritica het brein achter de aanslag op een politieacademie in Bogotá in januari 2019. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Het was de dodelijkste aanslag in Colombia in vijftien jaar. „Dit is een krachtige militaire operatie tegen de maffia, tegen het terrorisme en tegen de misdaad”, zei president Duque.

Sinds Colombia in 2016 een vredesakkoord had gesloten met de FARC, is ELN de laatste rebellengroepering in het Zuid-Amerikaanse land. De beweging bestaat uit zo’n tweeduizend strijders en wordt door de Verenigde Staten en de Europese Unie beschouwd als terroristische organisatie. De ELN was verantwoordelijk voor de ontvoering van de Nederlandse tv-presentator Derk Bolt en zijn cameraman in de zomer van 2017.