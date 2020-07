Voltallige directie van noodlijdende modegroep FNG vervangen

De Belgische modegroep FNG, die met grote problemen kampt door verliezen en schulden van honderden miljoenen, heeft de volledige directie vervangen. Dat heeft het noodlijdende bedrijf, dat eigenaar is van onder meer de ook in Nederland opererende modeketens Miss Etam, Claudia Sträter en Steps, zaterdag bekendgemaakt.

Nadat bestuursvoorzitter en medeoprichter Dieter Penninckx eerder al vertrok, vertrekken nu ook medeoprichters Anja Maes en Manu Bracke. Paul Lembrechts, tot begin dit jaar topman van de Vlaamse publiek omroep VRT, wordt interim-bestuursvoorzitter. Hij vervangt Yves Poll, die minder dan een maand geleden nog was aangenomen om FNG tijdelijk te leiden. Ook Richard Turk (managing director van FNG Nederland) en Nathasja Van Bael (financieel directeur) treden toe tot de directie.

De samenstelling van de raden van bestuur wordt de komende dagen ook aangepast, meldt FNG. „Met de aanstelling van de nieuwe directieraad wenst FNG NV haar blik op de toekomst te richten”, aldus een verklaring. De afgelopen maanden was FNG veel negatief in het nieuws. Dat zegt het bedrijf te „betreuren”. Uit de jaarcijfer is gebleken dat FNG vorig jaar met een verlies van 293 miljoen euro kampte. Daarnaast had het bedrijf een schuldenlast van bijna 734 miljoen euro.

Uitstel van betaling

Inmiddels verkeert de modegroep door de coronacrisis nog meer in de financiële problemen. Zo maakte de groep bekend 287 banen te willen schrappen en 47 winkels te willen sluiten. FNG heeft in totaal vijftien modeketens en zo’n 3.000 werknemers. Modeketen Brantano, onderdeel van het concern, sluit dertig winkels en zusterketen Fred & Ginger sluit al zijn zeventien winkels. Ook in Nederland verdwijnen 234 banen. Een klein lichtpuntje is dat de obligatiehouders eind vorige maand akkoord gingen met uitstel van betaling.

Maar ondertussen ligt de handel in het aandeel van FNG sinds mei dit jaar stil, omdat de Belgische beurswaakhond FSMA het bedrijf onderzoekt vanwege onduidelijke transacties in 2018. Eerder werd er ook al een crisismanager aangesteld om orde op zaken te stellen bij het bedrijf. De Belgische vakbonden eisten enkele dagen geleden dat de directie ontslag zou nemen. Ook hadden zij aan de ondernemingsrechtbank in Mechelen gevraagd om externe bewindsvoerders aan te stellen.