Vakbond FNV stemt in met pensioenakkoord

De grootste vakbond FNV is akkoord met de grootschalige aanpassing van het pensioenstelsel. Een meerderheid van de 105 actieve FNV’ers uit het ‘ledenparlement’, het hoogste orgaan van de vakbond, heeft daar zaterdag mee ingestemd. Na lange discussie stemden 64 leden voor de wijziging, 40 waren tegen.

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken, D66), vakbonden en werkgeversorganisaties presenteerden vorige maand – na een jaar onderhandelen – hun gedetailleerde uitwerking van het vorig jaar gesloten pensioenakkoord. Daarin was al op hoofdlijnen afgesproken dat het pensioenstelsel grondig op de schop gaat.

In de toekomst zullen pensioenfondsen geen beloftes meer doen over de hoogte van de toekomstige uitkering, omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat ze die beloftes niet konden waarmaken. Werknemers zullen vooral duidelijk zien, op een ‘persoonlijke pensioenrekening’ hoeveel geld er nú voor hen gereserveerd is.

De instemming van FNV-leden was het laatste grote obstakel voor deze hervorming. Werkgeversorganisaties en vakcentrale CNV zijn al akkoord gegaan. De kleine VCP niet, maar die wilde de plannen ook niet blokkeren.

Wetsvoorstel

Koolmees gaat de aanpassingen nu vastleggen in een wetsvoorstel, dat hij nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart naar de Kamer hoopt te kunnen sturen. Naast de vier coalitiepartijen, hebben ook de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA al hun steun uitgesproken voor de plannen. Het is de bedoeling dat pensioenfondsen tussen 2022 en 2026 overstappen op het nieuwe systeem.

Ook zal het kabinet nu werk gaan maken van de concessies die het vorig jaar heeft gedaan aan de vakbonden, in ruil voor hun steun. Koolmees komt met een wetsvoorstel waarin de AOW-leeftijd langzamer stijgt. Nu moeten Nederlanders voor ieder jaar dat de gemiddelde levensverwachting toeneemt, een jaar langer werken. Dat wordt acht maanden.

Ook heeft Koolmees de vakbonden toegezegd dat het makkelijker wordt voor werknemers en werkgevers om een vroegpensioenregeling af te spreken. Daarnaast komt er een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers.