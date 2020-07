Tweede moslimomroep wil juist wel vanuit islam uitzenden

Nog een tweede moslimomroep wil proberen om volgend jaar in het publieke bestel te komen. Nadat zich eerder omroep M24 had gemeld, komt daar nu de Islam Omroep (IO) bij. Beide concurreren om een plaats op de publieke zenders vanaf 2022. Hiervoor moeten ze voor 31 december ieder 50.000 leden zien te werven.

Geen probleem, volgens de oprichter Azzedine Karrat. De Rotterdamse orthodoxe imam denkt voor de IO met gemak honderdduizend leden te halen. Zijn omroep gaat volgens hem niet uit van één bepaalde stroming of etnische groep. „De nieuwe generatie staat heel anders in het leven. Ze beschouwen zich in de eerste plaats als Nederlandse moslims. Of ze uit Turkije, Marokko of Suriname komen speelt een minder grote rol.”

Er is ook geen sprake van buitenlands geld of beïnvloeding van buitenlandse regimes, zo verzekert hij. „Dit is een initiatief van Nederlandse ondernemers en betrokken Nederlandse moslims”

Azzedine Karrat (Metalsa, Marokko, 1987) was hoofdimam van de Rotterdamse Essalam-moskee, maar hij vertrok na een conflict over inmenging van geldschieters van de Emiraten. Nu werkt hij bij de moskee van Leidsche Rijn. Hij schrijft columns voor opinieplatform De Kanttekening en hij schreef het boek Tadjwiedregels, over de juiste uitspraak bij Koranvoordracht. Karrat kwam eerder in het nieuws omdat hij in 2016 de terroristische aanslagen in Parijs veroordeelde en omdat hij koffie en koek aanbood aan Geert Wilders toen het PVV-Kamerlid in 2017 voor zijn moskee poseerde.

Vijf pijlers

Karrat wil de IO-programmering op vijf pijlers bouwen: het geloof, het gezin („Hoe je een gezin dient vorm te geven”), het kind (kinderprogrammering „vanuit een bepaalde moraliteit gemaakt”), beschaving (de rijkdom van de islamwereld laten zien) en rechtvaardigheid. Onder die laatste pijler zegt Karrat: „We willen laten zien dat we voor de gelijkwaardigheid van alle mensen staan, en tegen iedere vorm van discriminatie of geweld tegen andersdenkenden zijn.”

Eerder zei Karrat in Nieuwsuur dat de homoseksuele daad „een zonde” is. Dat leidde tot ophef en verontwaardiging. Verwacht hij bij zijn programma’s soortgelijke ophef? „Nee, ik heb toen gezegd wat de islam over homo’s zegt. Maar uiteraard zijn wij voor respect voor en gelijkwaardigheid van homoseksuelen.”

De imam ziet in zijn uitzendingen ook ruimte om aan jongeren de juiste betekenis van de Koran uit te leggen. „Je moet de Koran binnen een bepaalde context zien, je moet niet zelf gaan interpreteren.” Karrat doelt hier ook op jongeren die radicaliseren, zoals Syriëgangers. „Dit heb ik ook al vanuit de moskee gedaan; jongeren vallen voor buitenlandse figuren die uit hun verband gerukte teksten en verzen komen. Je moet ze leren ook daar kritisch naar te kijken.”

Als de EO

Wat missie betreft vergelijkt Karrat zijn nieuwe omroep met de christelijke EO. „Dit is geen omroep die laat zien hoe de wereld moslims ziet, maar een die laat zien hoe moslims de wereld zien.”

Het grote verschil met de andere moslimomroep, M24, is dat die omroep niet vanuit de islam wil werken, en voor iedereen programma’s wil maken. De IO is wél duidelijk een confessionele omroep. De twee omroepen hebben vooraf samen gepraat, maar hebben besloten dat de verschillen te groot zijn voor samenwerking.

Wat de twee omroepen gemeen hebben is dat ze benadrukken dat Nederlandse moslims bij Nederland horen. Karrat: „Moslims zijn geen vreemden in Nederland. Moslims worden geboren in Nederland, betalen belasting in Nederland, hebben kinderen in Nederland en overlijden in Nederland. Kortom, moslims zijn eigen aan dit land.”

Karrat vertelt hoe hij in het verleden andersdenken, als islamofoben, bij zich thuis uitnodigde. „Dan zagen ze mij met mijn vrouw en kinderen en zeiden ze: ‘Je bent eigenlijk net als wij’. Dat is treurig, maar het biedt ook een kans: als ik via de omroep niet-moslims bij moslims naar binnen kan laten kijken, leidt dat tot meer begrip voor elkaar.”

IO en M24 zijn niet de eerste pogingen om een moslimomroep op te richten. Eerder hadden we al IOS, NIO, NMO en MO. Die gingen ten onder in ruzie en richtingenstrijd. De NMO ging in 2010 failliet, de ex-directeur werd veroordeeld voor miljoenenfraude. Karrat: „Dat waren belangengroepen die op verzoek van het ministerie een omroep samenstelden. Onze omroep wordt gedragen door de gemeenschap zelf. We hebben wel met die mensen gepraat, maar die zijn niet bij onze omroep betrokken.”