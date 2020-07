‘Shell overweegt verhuizing hoofdkantoor uit Den Haag’

Shell overweegt zijn hoofdkantoor in Den Haag naar het buitenland te verplaatsen, nu het afschaffen van de dividendbelasting definitief van tafel is. Er zijn nog geen concrete plannen voor verhuizing. Dat zegt Shell-bestuursvoorzitter Ben van Beurden zaterdag in Het Financieele Dagblad.

Het Brits-Nederlandse bedrijf besloot zijn hoofdkantoor in Den Haag te houden toen het in 2004 het Britse en Nederlandse deel van het bedrijf samenvoegde. Destijds maakte Shell een afspraak met de Belastingdienst waardoor het over een groot deel van zijn aandelen geen dividendbelasting hoeft te betalen. De Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo) berekende dat de Nederlandse schatkist daardoor tussen 2005 en 2018 zeker 8 miljard euro misliep. Daarnaast betaalt het bedrijf in Nederland geen winstbelasting.

Lees ook: Shell geeft inzicht in zijn winstbelasting

Shell besloot volgens Van Beurden ten tijde van de fusie zijn hoofdkantoor in Nederland te vestigen in de veronderstelling dat de dividendbelasting zou worden afgeschaft. Het olieconcern zou hier al ruim vijftien jaar met de Nederlandse overheid over praten. In het Verenigd Koninkrijk is de dividendbelasting al jaren nul. Het Nederlandse kabinet had de afgelopen jaren plannen om de dividendbelasting ook in Nederland af te schaffen, maar na hevige publieke druk zag het kabinet daar in oktober 2018 definitief van af.

Bestuursvoorzitter Van Beurden zegt in het FD hierdoor met andere ogen te kijken naar de Brits-Nederlandse structuur van het bedrijf. Een eventueel vertrek van Shell zou een nieuwe tegenvaller zijn voor het kabinet. Een maand geleden kondigde multinational Unilever aan naar Londen te willen verhuizen. Het bedrijf ontkent dat de dividendbelasting hiermee te maken heeft. Shell en Unilever zijn de grootste bedrijven in de AEX-index.