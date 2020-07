De innig geliefde tante van een goede vriend van mij kreeg eind april de trieste mededeling dat zij nog maar een paar weken te leven had. Zij wilde echter desperaat haar tweeënvijftigste huwelijksdag op 17 juni, tevens haar verjaardag, nog halen. Dat is gelukt.

Na de laatste coronapersconferentie van premier Rutte stelde zij haar doelen bij. Nu wilde zij in ieder geval tot 1 juli in leven blijven, omdat er vanaf 1 juli niet slechts dertig man naar haar begrafenis mochten komen, maar honderd.

