Het geroezemoes van stamgasten waait eindelijk weer door de straat

Lee valt haar zoon Jordan en zijn vriendin Stephanie in de armen voor de deur van The Angelic, een pub met imposant grote boogramen aan Liverpool Road. De laatste keer dat ze Jordan zag was met Oud en Nieuw. „Dat is zeven maanden geleden, terwijl wij een hechte familie zijn”, zegt ze.

Lee woont met haar man in Wales, haar kinderen hier in Islington, een bruisend stadsdeel in het noorden van Londen. Lee kon de heel strenge Welshe lockdown niet meer aan en besloot op Super Saturday, de dag dat in Engeland de horeca weer open mocht, met haar kinderen een ouderwetse pub-lunch te organiseren.

Hoe zalig die koude pint van de tap zal smaken, dat is voor Lee van minder belang. Begin april sprak koningin Elizabeth het volk moed in. Ze sloot af met de woorden van Vera Lynn: We will meet again. „Dat is het allerbelangrijkste vandaag. Als gezin om tafel te zitten”, zegt Lee, terwijl ze naar binnen stapt, langs de waarschuwingsbordjes, een hostess die hun namen en contactgegevens noteert en een ontsmettend handpompje.

Zoomgesprek

De uitbaters van de talloze pubs, gastropubs, sportpubs, wijnlokalen en restaurants in Islington vonden het behoorlijk spannend de afgelopen dagen. Ja, ze wilden dolgraag open, om te proberen nog iets van geld te verdienen. Maar nee, ze willen niet dat hun personeel en hun klanten ziek worden. En dan is er nog het boekwerk van 44 pagina’s vol regels en adviezen van de overheid waaraan ze moeten voldoen.

Vrijdag hielden 150 uitbaters een lang Zoomgesprek met de politie en autoriteiten, om alles door te nemen. Wanneer kunnen ze assistentie inschakelen als dronken stamgasten zich niet aan social distancing houden? Wat moeten ze doen als Arsenal, de lokale voetbalclub, een thuiswedstrijd speelt en een schare fans besluit tegen alle adviezen in toch naar de wijk te trekken om te bieren?

Ondanks de coördinatie en de adviezen van de overheid vaart elke kroeg en restaurant een eigen koers, van een overkoepelend beleid is geen sprake. Bij The Angelic zijn tafels weggehaald, waardoor voldoende ruimte ontstaat, maar draagt het personeel geen mondkapjes of handschoenen. Bij de Franse bistro Sacré Coeur op Theberton Street loopt de serveerster rond met blauwe wegwerphandschoenen en een kap, maar zitten de gasten weer dichter op elkaar. Bij de ene pub houdt de bediening keurig afstand, bij het andere café niet. En lang niet alle kroegen zijn open.

The Crown op Cloudesley Road is nog dicht. Binnen is het donker en de barkrukken staan met pootjes in de lucht op tafels, terwijl het geroezemoes van uitgelaten punters [gasten] van The Drapers Arms door Barnsbury Street waait. Op Upper Street zit het lunchpubliek bij Skal weer achter zijn gestoofde koolrabi (15 pond, circa 16,60 euro), terwijl aan de overkant van de winkelstraat Ottolenghi slechts afhaalmaaltijden verzorgt – vooral salades, zuurdesembrood en zoetigheden. De formule van het restaurant van de gelijknamige Brits-Israëlische chefkok leent zich slecht voor een post-coronaformule. Gasten zitten hier doorgaans strak naast elkaar aan lange gemeenschappellijke tafels.

De pub als huiskamer

Natuurlijk zijn Engelsen blij dat ze naar hun local kunnen, zeker in steden als Londen waar huizen klein zijn en met vrienden in zitkamers afspreken al snel te intiem voelt. Even een kruiswoordpuzzel leggen met een biertje, even bijpraten met de buren over een frustrerende dag op werk. Dat vindt in Engeland al snel plaats in de pub. Voor iedereen staat de deur open. Daarom heet de pub ook de pub, als afkorting van public house.

Tegelijkertijd is er nu ook twijfel. Gaat dit niet te snel? Deze week meldden de autoriteiten dagelijks gemiddels 116 nieuwe sterfgevallen aan. Het aantal nieuwe besmettingen schommelt rond de 400 per dag. Premier Boris Johnson riep daarom de Engelsen op verantwoord met de versoepeling om te gaan. „Laten we het niet verknallen”, zei de premier vooraf.

Corona is zeker niet voorbij, maar de regering van Johnson vindt op dit moment de economie stimuleren belangrijker dan het virus geheel terugdringen. De regeringen van Schotland en Wales handelen behoedzamer. In Schotland kunnen pubs maandag pas open, wat weer twee dagen weekenddrukte scheelt. In Wales mag de horeca vanaf 13 juli weer opent.

Hogere kosten, lagere inkomsten

Of het economisch goed komt met de pubs, durven de uitbaters in Islington niet te zeggen. The Angelic verdient veel geld als nachtkroeg met ruimere openingstijden in het weekend dan de meeste kroegen. Dat mag nu niet. En de pub moet nu dagelijks meer personeel inzetten in de bediening en de begeleiding van gasten, terwijl er minder klandizie is. De personeelskosten vallen hoger uit en de inkomsten vallen tegen.

Bij PinUps rookt bedrijfsleider Brian Pheasey een sjekkie in de deuropening van de pub. Binnen staan geen klanten maar wel een ladder en een emmer verf. „We zijn nog aan het verbouwen en gaan pas over twee weken open”, zegt Pheasey.

Dat Peasey weinig haast heeft, is verklaarbaar. PinUps staat bekend om de livemuziek. En dat mag nog niet. Pheasey: „Het is frustrerend want ik merk dat mensen snakken naar muziek als balsem.”

De geluidstechnicus van de kroeg zit thuis. De mensen die het licht regelen zijn overbodig geworden. Bands kunnen niet op tournee. De traditionele pub hoort bij Engeland, weet de bedrijfsleider. „Maar de muziekkroegen, theaters en kleine zaaltjes zijn ook een onlosmakelijk onderdeel van Noord-Londen. We weten pas over een tijd hoe corona het uitgaansleven en de culturele scene hier heeft verwoest.”