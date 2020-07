F1-team Mercedes mag dit seizoen gebruikmaken van innovatief stuursysteem

Formule 1-team Mercedes kan dit weekend bij de start van het raceseizoen gebruik maken van zijn innovatieve stuursysteem. De internationale autosportbond FIA oordeelde zaterdag dat het systeem niet in strijd is met de reglementen. Red Bull, het team van Max Verstappen, had protest ingediend tegen de technische innovatie, die vanaf 2021 wél verboden is.

Tijdens de testdagen in Barcelona in februari ontstond commotie over het zogeheten DAS-systeem in de nieuwe auto van Mercedes. De coureur kan dankzij het systeem de uitlijning van de voorwielen veranderen door aan het stuur te trekken, waardoor de banden minder snel slijten. Daardoor zouden de banden langer mee moeten gaan, wat in een race een groot voordeel kan opleveren.

Lees meer over het systeem: Consternatie bij F1-test over ingenieuze innovatie Mercedes

Protest

Red Bull diende vrijdag na de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk protest in tegen het stuursysteem. Het protest diende volgens teambaas Christian Horner om duidelijkheid te verschaffen. „Hoewel het systeem voor het komende jaar al is verboden, kan het dit seizoen nog van invloed zijn op de uitslagen”, aldus Horner. De FIA bepaalde eind mei in de nieuwe reglementen dat de innovatie vanaf 2021 niet meer is toegestaan.

Zondag zal blijken of Mercedes daadwerkelijk profijt heeft van de verstelbare voorwielen als de Grand Prix van Oostenrijk wordt verreden. Dit is de eerste F1-race van het nieuwe seizoen, dat door de coronacrisis drieënhalve maand later aanvangt. Vooralsnog zijn acht Europese races bevestigd, de complete kalender van de Formule 1-organisatie telt naar verwachting minimaal vijftien races. De Grand Prix op Zandvoort zal in elk geval niet op de kalender staan.

Bekijk hier hoe Lewis Hamilton het stuursysteem gebruikte tijdens de testdagen in februari: