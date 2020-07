Boeren voeren actie op autowegen, binnenstad Amsterdam

Op verschillende plekken in Nederland voeren groepjes boeren zaterdagavond actie door met landbouwvoertuigen over autowegen te rijden. Onder meer op snelwegen in Friesland, Drenthe en Groningen roeren de boeren zich, zo meldt persbureau ANP. Een groep landbouwvoertuigen rijdt op de A7 bij Drachten in zuidelijke richting. Ook op de A28 bij Hoogeveen wordt actiegevoerd, en een groep boeren verzamelt zich in Groningen om richting Heerenveen te rijden. De acties worden georganiseerd via het collectief Farmers Defence Force.

Rond 22.00 uur reed een groep van 30 tot 35 boeren zaterdagavond met tractoren door de binnenstad van Amsterdam. Een politiewoordvoerder laat weten dat er overleg is geweest, en dat de boeren na een rondje te hebben gemaakt de stad via de noordkant weer verlaten. Er is afgesproken dat de voertuigen niet over de grachten rijden, om schade aan de kades te voorkomen.

Eerder op de dag bezette een groep boeren een distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in het Brabantse Veghel. Ook in Zwolle werd een distributiecentrum van Albert Heijn enige tijd afgezet door tientallen landbouwvoertuigen.

De boeren zijn het niet eens met plannen van het kabinet die erop gericht zijn om de stikstofuitstoot van de landbouw en veeteelt te beperken. Zo wil minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie) een verlaging van de hoeveelheid eiwit in veevoer, wat de uitstoot van stikstof moet beperken. De Tweede Kamer hield donderdag een marathondebat over de maatregel. De agrarische lobby wil de effecten van de maatregel laten doorrekenen door het Centraal Planbureau, maar daar is volgens de minister te weinig tijd voor.