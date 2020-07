Azarkan wil lijsttrekker van Denk worden

Na een roerig voorjaar bij Denk, met een hoog oplopend conflict binnen de partijtop, wil Farid Azarkan lijsttrekker van de partij worden bij de komende Tweede Kamerverkiezingen. Dat maakte hij zaterdagavond bekend bij televisieprogramma Op1.

Ook andere kandidaten kunnen zich melden voor het lijsttrekkerschap, waarover de leden van Denk in augustus zullen beslissen. Er is wel een drempel opgeworpen voor eventuele tegenkandidaten. Zo moeten zij minimaal één jaar partijlid zijn en minstens honderd steunbetuigingen binnen de partij verzamelen. Daarnaast is volgens Azarkan „ruime ervaring in de volksvertegenwoordiging” vereist.

Lees ook: Denk: trouwe achterban, crisis of niet

Na de ruzie die dit voorjaar binnen de huidige driekoppige Tweede Kamerfractie uitbrak, is de 48-jarige Azarkan al fractievoorzitter en noemt hij zich politiek leider. Tunahan Kuzu trad in maart terug als fractieleider nadat hij in verband was gebracht met een „grensoverschrijdende relatie” met een voormalige stagiaire bij de Tweede Kamerfractie.

Kuzu bleef aan als Kamerlid en kreeg steun van Azarkan. Zij riepen het derde fractielid, Selçuk Öztürk op om op te stappen. Dat weigerde hij, waarna een aantal andere bestuursleden wel vertrok. Het conflict binnen de partijtop liep hoog op. Voorzitter Öztürk kondigde zelfs het royement van Azarkan als partijlid aan – hij bleef hierop zitten als fractievoorzitter.

Even onverwacht als de ruzie naar buiten kwam, werd het conflict kort voor de ledenbijeenkomst van begin juni beslecht. Na een verzoeningsgesprek tussen de drie ruziemakers, een intern onderzoek naar de affaire van Kuzu en het terugtreden van Öztürk leek de rust hersteld. Azarkans royement werd teruggedraaid.

Azarkan zegt dat zowel Kuzu als Öztürk zijn kandidatuur voor het lijsttrekkerschap steunen. „Tunahan voor 200 procent, Selçuk voor 100 procent”, zei hij bij Op1.