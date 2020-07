Anonieme advocaat kroongetuige: gestopt vanwege Peter R. de Vries

De voormalig anonieme advocaat van Nabil B., kroongetuige in het Marengo-proces, is in maart gestopt omdat misdaadjournalist Peter R. de Vries „zich met de verdediging van de kroongetuige ging bemoeien”. Dat zegt de raadsman zaterdag in een interview met het AD. Na de breuk zat B., die belastende verklaringen heeft afgelegd in het proces rond Ridouan Taghi, maandenlang zonder rechtsbijstand.

Nabil B. vroeg De Vries begin maart als adviseur of vertrouwenspersoon. De anonieme advocaat zag echter „totaal geen rol” in het proces voor de misdaadjournalist, onder meer omdat hij geen advocaat is, maar wilde „best met hem praten”. B. zou daarop hebben gezegd dat De Vries niet met de anonieme advocaat wilde samenwerken en een andere raadsman op het oog had.

Enkele uren later liet de anonieme advocaat justitie weten te stoppen als raadsman van B. Dat gebeurde na een telefoongesprek waarin B. verklaarde „een onprettig gevoel” te hebben overgehouden aan het gesprek eerder die dag en dat hij wilde breken met de advocaat. „Ik zei hem dat mij het speet, maar dat ik ook niet met De Vries wilde werken. Toen was het over.”

‘Absurd en onwaar’

Volgens De Vries is het verhaal van de advocaat „een absurde, onware en makkelijk te weerleggen aantijging”, zegt hij in een reactie tegen het AD. De journalist werd naar eigen zeggen benaderd door B. toen hij al met zijn anonieme raadsman wilde breken. De Vries stelt dat de breuk het gevolg is van „het gedrag van de advocaat”. De advocaat zou onder meer „ongepaste erotisch getinte ‘grappen’” hebben gemaakt.

Sinds begin deze week heeft B. met Peter Schouten weer een advocaat. De afgelopen maanden wilde de kroongetuige niet meewerken aan verhoren, waartoe hij wel verplicht is, omdat justitie De Vries als vertrouwenspersoon had geweigerd. B. verklaarde alleen te willen meewerken als hij met De Vries en Schouten verder kon gaan. In de huidige situatie is de misdaadjournalist in beperkte vorm vertrouwenspersoon van B., zonder toegang tot de kroongetuige.