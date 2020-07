Zo gaan alle oppositiepartijen de zomer in

Officieel gaat politiek Den Haag met reces, maar in de praktijk zijn er komende weken nog debatten. En het wordt überhaupt geen rustig reces, want de verkiezingen staan voor de deur. Voor sommige partijen betekent dat een lijsttrekkersstrijd, voor anderen zal de focus meer op de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma liggen. Je hoort wat er voor - en achter - de schermen van de oppositiepartijen gebeurt, welke politici zijn overgestapt en over de nieuw gevormde allianties.

