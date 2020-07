Hoofd communicatie Boeing moet weg vanwege 33 jaar oud artikel

Voor de vierde keer in drie jaar tijd moet vliegtuigbouwer Boeing op zoek naar een nieuw hoofd voor de afdeling communicatie. Niel Golightly, die de functie vanaf januari dit jaar vervulde, is de laatste die het veld moet ruimen. Donderdag nam hij ontslag nadat de vliegtuigbouwer een klacht binnenkreeg over een omstreden artikel dat Golightly 33 jaar geleden schreef. De functie, normaal gesproken bedoeld om externe communicatie aan te sturen en om bedrijven in een goed daglicht te zetten, lijkt bij Boeing vooral zélf onderwerp van gesprek.

In het artikel uit 1987 beargumenteerde Golightly, voormalig piloot van de Amerikaanse marine, dat vrouwen nooit in militaire conflicten zouden moeten dienen. Het probleem zou volgens Golightly niet zijn dat vrouwen geen tanks of gevechtsvliegtuigen kunnen besturen. „Het mee laten vechten van vrouwen zou de uitsluitend mannelijke immateriële zaken van oorlogsvoering vernietigen evenals de feminiene denkbeelden waarvoor mannen vechten: vrede, huis en haard, het gezin.” Het artikel is momenteel nog te vinden op de website van het Amerikaanse Naval Institute.

„Mijn artikel was de misplaatste bijdrage van een 29-jarige piloot in de Koude Oorlog aan een debat dat toen speelde”, verdedigde Golightly zich in een verklaring. „Mijn argumenten waren op een beschamende manier verkeerd en aanstootgevend. Het stuk is geen weerspiegeling van wie ik ben.” In het belang van het bedrijf zou Golightly toch hebben besloten af te treden, zo zegt hij zelf.

Vliegtuigcrashes

Gezien de afgelopen jaren had de vliegtuigbouwer juist wat positieve media-aandacht goed kunnen gebruiken. Meerdere journalistieke onderzoeken naar de veiligheid van de Boeing 737 MAX, naar aanleiding van twee crashes met dit vliegtuigtype in 2018 en 2019, legden niet alleen gerommel binnen het bedrijf bloot maar ook gesteggel met de Amerikaanse toezichthouder FAA.

Softwarefouten drukten de vliegtuigen met de neus omlaag, wat tot de crashes leidde. In totaal kwamen 346 mensen om het leven. „Dit vliegtuig is ontworpen door clowns die zelf weer onder toezicht staan van apen”, schreef een piloot van Boeing over de vluchtcomputer van de 737 MAX en de invloed van luchtvaartautoriteit FAA op het ontwikkelproces van de 737 MAX.

Eerder deze week begon Boeing testvluchten uit te voeren met de 737 MAX. Deze toestellen stonden sinds de meest recente crash met het vliegtuigtype in maart 2019 aan de grond. De tests moeten uitwijzen of de 737 MAX met nieuwe besturingssoftware veilig gebruikt kan worden voor commerciële vluchten.