Wanneer moet je spreken van onzinnige zorg?

De ‘marktwerking’ in de ziekenhuiszorg kreeg de laatste weken veel kritiek. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zei dat medisch specialisten en ziekenhuizen te veel „onzinnige zorg” leveren omdat ze worden betaald per verrichting.

Een grote groep artsen schreef op hun beurt een manifest, waarin ze vereenvoudiging van het systeem bepleiten. Er is te veel bureaucratie – om kosten en ingrepen te verantwoorden – zeggen zij. Te veel regels. Ze riepen op eerlijk te zijn dat niet alle zorg nuttig is en hopen dat de politiek de discussie over ‘overbehandeling’ van patiënten wil aangaan.

Intussen had de efficiënte Nederlandse ziekenhuiszorg ertoe geleid dat er maar zo’n 1.000 intensivecarebedden zijn. Dat was minder dan in andere landen en veel te weinig voor de vele ernstig zieke coronapatiënten.

Ziekenhuizen werden ineens gedwongen samen te werken en patiënten onderling te verdelen. Dat was jarenlang niet gebeurd, doordat ze geacht worden met elkaar te concurreren en dus juist níét samen te werken.

Tijdens de coronacrisis bleek ook dat honderdduizenden mensen die anders in deze voorjaarsmaanden naar de dokter waren gegaan niet gingen, uit angst voor besmetting. Zo erg als dat misschien leek, wás het in de praktijk niet altijd. Sommige pijnen en vlekken verdwijnen gewoon vanzelf.

Tegelijkertijd luidden cardiologen en oncologen al tijdens de coronacrisis de noodklok over dreigende gezondheidsschade. Zij moeten nu talloze operaties en behandelingen inhalen.

De bestuursvoorzitter van de NZa, Marian Kaljouw, zag in de coronacrisis het bewijs dat niet alle behandelingen nodig zijn en dat veel meer zorg digitaal zou kunnen plaatsvinden. Ze koppelde het ook aan het systeem van marktwerking en de financiering per uitgevoerde behandeling. De zorg is door deze „perverse prikkels” te veel „een verdienmodel” geworden, vindt Kaljouw. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt de NZa deze zomer hoe de zorg anders en efficiënter gefinancierd kan worden.

NRC interviewde vijf betrokkenen, die ieder vanuit hun eigen expertise over ‘onzinnige’ zorg nadenken. Een huisarts, een medisch specialist, een ziekenhuisdirecteur, een zorgverzekeraar en een Kamerlid.

‘De patiënt gaat naar een kliniek en eist achteraf een verwijzing’

Stella Zonneveld, huisarts en medisch directeur Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam

Stella Zonneveld is huisarts in Amsterdam. „Sinds de ‘marktwerking’ bestaat, zijn er steeds meer zorgaanbieders gekomen. Ze zijn klein en efficiënter dan het ziekenhuis, dus de verzekeraars moedigden dat aan. Maar aanbod schept vraag. Het zijn vooral zelfstandige behandelcentra, die gespecialiseerd zijn in één ding: hartklachten of knieën en gewrichten of de huid. Hun zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar en ís vaak ook prima, maar ze doen ook allerlei dingen die onnodig zijn.

„Hoe meer er zijn, des te moeilijker het is voor ons huisartsen om in te schatten wie precies waar zit, wat die partij écht goed doet, en of die onzinnige, overbodige dingen doet. Vroeger was dat voor mij duidelijker. Ik kende gewoon de specialisten in het ziekenhuis.”

Je kunt toch alleen naar zo’n specialistische kliniek als de huisarts je verwijst? „Ja, maar de ene huisarts is daar strenger in dan de ander. En de ene patiënt is veeleisender dan de ander. Als er écht iets lijkt te zijn met het hart, bijvoorbeeld, dan wil je dat iemand snel terecht kan, dus zeg je: ‘ga maar even door de hart-straat’. Dan is de patiënt een halve dag zoet: bloed prikken, een echo, een inspanningstest.”

Of de patiënt heeft pijn in de knie en gaat naar een zelfstandige orthopeed. Zonneveld: „Voor je het weet, is de scan gemaakt. Soms onnodig.” Dan verwijst de huisarts toch niet? „Dat is lastig. De patiënt zegt: ‘Ik heb al gebeld, ik heb alleen nog een briefje nodig’.”

Sommige klinieken adverteren in de krant, vertelt Zonneveld. „Ze houden zelfs ‘open dagen’. Dan krijgt de patiënt te horen wat hij ‘nodig’ heeft én krijgt hij afspraken en eist hij achteraf een verwijzing van de huisarts.” Zo is er langzaam steeds méér ‘zorg’ ontstaan, waarvan steeds meer mensen vinden dat ze er recht op hebben.

Samen met een van de grote ziekenhuizen in Amsterdam, het OLVG, zijn de huisartsen nu tele-consulten aan het ontwikkelen tussen medisch specialisten en patiënt. „Als iemand bijvoorbeeld pijn heeft in zijn been, wat lijkt te komen door zenuwuitval op één plek, dan wil hij meteen naar het ziekenhuis, naar de neuroloog. Maar we kunnen nu een goede onderbouwde vraag aan de neuroloog stellen, digitaal, die daar tijd voor heeft en met een advies komt. Daardoor hoeft lang niet iedereen gezien te worden, maar weet de patiënt wel dat er zorgvuldig is nagedacht.”

Een huisarts heeft gemiddeld tien minuten voor elk gesprek op zijn spreekuur. De één is in zes minuten klaar, de ander in een kwartier. „Soms hebben we echt meer tijd nodig. Het gevolg kan ook zijn dat we alle medische opties doornemen en juist besluiten om níéts te doen, of weinig. Dat kost tijd.”

Het grote verschil met medisch specialisten is dat huisartsen al een vast bedrag krijgen voor elke ingeschreven patiënt. „Hierdoor is de prikkel om productie te draaien verminderd.” Ze krijgen daarnaast een klein bedrag per consult.