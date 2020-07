‘Vrijwel nooit officiële klacht na meldingen overschrijdend gedrag bij UvA’

Van begin 2016 tot en met eind 2018 zijn bij de Universiteit van Amsterdam (UvA) vijf officiële klachten van grensoverschrijdend gedrag ingediend, terwijl er in diezelfde periode 248 meldingen van dergelijke incidenten zijn gemaakt. Dat schrijft het studentenblad Folia vrijdag op basis van eigen onderzoek. Het gaat om klachten en meldingen door medewerkers en studenten, die kunnen gaan over medewerkers of studenten.

Folia baseert zich op informatie uit de jaarverslagen van 2016, 2017 en 2018 van de zogenoemde vertrouwenspersonen ongewenst gedrag. De meeste meldingen van studenten gingen over verbale seksuele intimidatie en pestgedrag, medewerkers maakten het vaakst melding van pestgedrag en verbale agressie. Het verslag over 2019 is nog niet afgerond.

Uit de verslagen blijkt niet waarom meldingen niet tot formele klachten leidden. In theorie kan het zo zijn dat alle zaken na een melding naar tevredenheid werden opgelost. De afgelopen jaren kwamen echter twee zaken aan het licht die doen denken dat er iets anders speelt. NRC onthulde in 2019 en eerder dit jaar hoe twee UvA-docenten zich jarenlang schuldig maakten aan grensoverschrijdend gedrag. In beide gevallen bleek het voor studenten moeilijk om het probleem bij de universiteit aan de kaak te stellen.

Lees ook: De grappen over sperma van een ‘aanrakerige’ docent

Niet onafhankelijk

De moeilijkheid heeft ermee te maken dat studenten of medewerkers die een melding willen doen, terechtkomen bij een leidinggevende of vertrouwenspersoon die ondergeschikt is aan het bestuur. In meerdere gevallen heeft dit ertoe geleid dat meldingen na ruggespraak met het bestuur van de agenda verdwenen. Het is onduidelijk hoeveel van de meldingen waar Folia over bericht om deze reden niet zijn uitgemond in een officiële klacht.

Ondertussen werkt een van de docenten waar NRC over berichtte, nog steeds voor de Amsterdamse universiteit waar hij onder meer scriptiestudenten begeleidt. De studentenraad van de faculteit Geesteswetenschappen maakte eerder deze week bekend het vertrouwen in de decaan van de faculteit op te zeggen omdat zij vindt dat er te weinig is gedaan met de klachten tegen de docent in kwestie.

Lees ook: Bij hoogleraar B. moesten de vrouwen hakken dragen