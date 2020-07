Typisch Nederland: het is hier net Hawaï

Jan Dirk van der Burg is Fotograaf des Vaderlands. Maandelijks maakt hij een beeldverslag van Nederland.

Sommige Nederlandse verschijnselen denk ik in een vroeg stadium in de smiezen te hebben, maar voor het ontrafelen van de palmbomentrend moet ik alle credits geven aan mijn voormalige Litouwse stagiair Audrius Kriauciunas. Hij verwonderde zich al veel langer over de tropische beplanting in de Nederlandse voortuin, exposeerde ermee in Litouwen en leerde mij dat de dominantie van de conifeer – trouwens ook geen inheemse plant – zijn langste tijd heeft gehad.

Toen ik vorig jaar de theatertour ‘Dit is Nederland’ speelde, met op maat gemaakte fotografie in veertig middelgrote gemeenten, had ik altijd maar een half uurtje nodig om de foto-quiz ‘Is het Hawaï of uw woonplaats’ van lokale palmbomen te voorzien. Vooral de Chinese waaierpalm, de trachycarpus fortunei, wuift overal. In de Hawaïstraat in Almere – ja echt waar – stonden er drie op een rij. In Helmond, in de palmboomrijke wijk de Rijpelberg, legde een bewoner mij uit dat de ondergrondse buizen van de stadsverwarming zorgden voor een extra goed palmbomenklimaat. Een beetje zoals de warme luchtstroom die ze in Cornwall in Engeland hebben, maar dan ónder de grond. Daar bleek ik zelfs de Litouwse palmboomspecialist Audrius mee te kunnen verrassen.