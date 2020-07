Bij de basisschool van mijn dochter is afgelopen week een kleintje uit de onderbouw aangereden. De automobilist heeft het ukkie iets akeligs toegeschreeuwd en is doorgereden. Het kind kwam ontredderd thuis. Dezelfde week wordt mijn dochter van elf aangereden op een rotonde in de buurt. Het is een flinke smak van haar fiets geweest, maar ze komt uitgelaten thuis. „Ik had zó’n aardige joh! Die mevrouw stapte gewoon úít haar auto, hielp me overeind en zei zelfs nog sorry!”

