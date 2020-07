Populaire Franse premier Philippe en zijn regering vertrekken

De regering van de Franse premier Édouard Philippe heeft vrijdag haar ontslag ingediend, melden Franse media op basis van een verklaring van het Elysée. Philippe heeft zijn ontslag aangeboden aan president Emmanuel Macron, die het heeft geaccepteerd. De vertrekkende ministers zullen de lopende zaken afhandelen tot een nieuwe regering is gevormd. Het is onduidelijk wanneer dat zal gebeuren.

Het vertrek van de zeer populaire Philippe komt niet als een verrassing. Er werden al langer verschuivingen in de regering-Macron verwacht vanwege de afgenomen populariteit van de president. Met een nieuwe regering hoopt Macron meer steun te vergaren voor de laatste twee jaar van zijn termijn. Later op de dag zal bekend worden wie de nieuwe premier wordt.

Dat president Macron niet langer zo geliefd is als bij zijn aantreden, werd afgelopen weekend bevestigd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toen leed zijn partij La République en Marche (LREM) een nederlaag, ten gunste van de Groenen. De partijloze Philippe doet het beter: uit peilingen bleek eerder deze week dat 57 procent van de Fransen hoopte dat hij aan zou blijven.

Wat Philippe nu gaat doen, is niet duidelijk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen werd hij met bijna 60 procent van de stemmen tot burgemeester van Le Havre verkozen, een functie die hij tussen 2010 en 2017 ook bekleedde. Het is niet duidelijk of de ex-premier dit daadwerkelijk gaat doen. Het is in theorie mogelijk dat Philippe terugkeert als premier van de nieuwe regering, maar bronnen van Le Figaro en persbureau Reuters zeggen vrijdag dat dit niet het geval is.