Politie vindt in zeecontainers martelkamers van onderwereld

De politie heeft onlangs geprepareerde martelkamers gevonden in een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit. De kamers waren gemaakt in 7 bovengrondse zeecontainers. Er zijn zes verdachten aangehouden in de zaak.

De geprepareerde zeecontainers zijn gevonden tijdens een zoekactie in het Brabantse Wouwse Plantage. In de containers waren handboeien aan het plafond bevestigd. Ook was er een stoel vastgeschroefd. Verder zijn voorwerpen gevonden als zogenaamde vinger-handboeien en knipscharen. In onderschepte conversaties spraken de verdachten over hun ‘persoonlijke EBI’ en methodes om te pijnigen. Dat sterkt de recherche in het idee dat de kamers bedoeld waren om criminele rivalen vast te houden en te martelen.

Het onderzoek vloeit voort uit de Encro-hack. Gisteren maakten politie en justitie bekend dat er wekenlang live meegelezen was met criminelen die communiceerden via versleutelde telefoons. Tijdens een internationale persconferentie afgelopen donderdag meldde hoofd van de recherche Andy Kraag al dat er in de gesprekken aanwijzingen waren voor marteling.

Onder de nu aangehouden mannen bevindt zich ten minste één persoon die in het verleden op de dodenlijst stond van Ridouan Taghi.

