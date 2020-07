Peter Schouten nieuwe advocaat kroongetuige Nabil B.

Peter Schouten is sinds maandag de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het grote Marengoproces die sinds maart zonder rechtsbijstand kwam te zitten. Dat bevestigt Schouten vrijdag tegenover NRC na berichtgeving hierover in het AD. Schouten zou deze week ook al voor het eerst juridische bijstand hebben verleend aan de kroongetuige, die belastende verklaringen heeft afgelegd over een groep verdachten rond Ridouan Taghi.

In maart brak B. met zijn toenmalige anonieme advocaat, waarna hij zonder bijstand kwam te zitten. Twee maanden later maakte hij duidelijk niet meer mee te werken aan verhoren, terwijl hij daar als kroongetuige wel toe verplicht is. Aanleiding was dat het OM de door hem gewenste vertrouwenspersoon weigerde: misdaadjournalist Peter R. de Vries. Die maakte toen bekend samen met Schouten voor Nabil B. aan de slag te willen. B. maakte daarop duidelijk dat hij alleen mee zou werken als hij met De Vries en Schouten verder zou gaan.

Peter R. De Vries blijft vooralsnog de vertrouwenspersoon van B., maar krijgt geen toegang tot de kroongetuige. Het OM zou serieus hebben gekeken naar een rol voor De Vries, maar tot de conclusie zijn gekomen dat rechtsbijstand alleen door een advocaat verleend kan worden in een strafzaak. De Vries zal nu in ieder geval optreden als woordvoerder van B. zijn familie, maar heeft voorlopig nog geen toegang tot de kroongetuige.

Schouten is van plan juridische actie te ondernemen om alsnog voor elkaar te krijgen dat De Vries kan optreden als de vertrouwenspersoon van B. „Ik zie geen redenen waarom dat volgens de wet niet zou mogen”, aldus Schouten. Derk Wiersum, de eerste advocaat van kroongetuige B., werd in september vorig jaar doodgeschoten in de buurt van zijn huis in het Amsterdamse Buitenveldert. Dit zorgde voor een grote schok in Nederland; het werd een aanslag op de Nederlandse rechtsstaat genoemd.