Jademijn Myanmar

Reddingswerkers en vrijwilligers zijn op zoek naar slachtoffers van een modderstroom die een jademijn bedolf in Hpakant, in het noorden van Myanmar. Hevige regenval zorgde ervoor dat mijnafval met een modderstroom een meer instortte. Meer dan 113 mensen zijn bij het incident om het leven gekomen. Dergelijke fatale modderstromen komen vaker voor in Myanmar, vooral ’s zomers. Tijdens het moessonseizoen, van mei tot oktober, zouden de werkzaamheden eigenlijk stilgelegd moeten worden, maar dat gebeurt vaak niet. Het zijn vooral zelfstandige stenengravers die juist dan het risico nemen edelstenen te zoeken die door bedrijven over het hoofd gezien zijn.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 3 juli 2020