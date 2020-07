Mensenrechtencollege: TU Eindhoven gaat te ver met voorkeursbeleid vrouwen

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaat te ver met haar beleid om vijf jaar lang alleen vrouwen aan te nemen voor wetenschappelijke vacatures. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens vrijdag. Volgens het college is het voorkeursbeleid „te drastisch” en in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving. Oordelen van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend, maar worden in de meeste gevallen wel opgevolgd.

Het college ontving ruim vijftig klachten en meldingen over het beleid van de TU/e om meer vrouwelijke wetenschappers aan te trekken. De klagers meenden dat de universiteit mannen discrimineert door tijdelijk alleen vrouwen aan te nemen. De universiteit verweerde zich met het argument dat een dergelijke maatregel nodig is om de ernstige en hardnekkige achterstand van het aantal vrouwen in wetenschappelijke functies tegen te gaan. Het beleid is van kracht sinds juli 2019.

Het College voor de Rechten van de Mens schrijft nu op basis van Nederlandse en Europese wetgeving dat vrouwen geen absolute voorrang mogen krijgen. Ook moet het voorkeursbeleid in „evenredige verhouding” staan tot het doel: meer vrouwen in de wetenschappelijke top. Hierbij moet duidelijk zijn dat dit doel niet op een andere manier bereikt kan worden.

De TU/e zou onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom zij voor alle wetenschappelijke functies op alle faculteiten alleen vrouwen wil aannemen, terwijl de achterstandspositie niet op iedere faculteit even groot is. Ook waren eerdere maatregelen die waren getroffen om meer vrouwen aan te trekken, „weinig dwingend” waardoor de sprong naar een volledige uitsluiting van mannen te groot was.