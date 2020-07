Kleurrijk met kinderkleding, hard in zaken en met fans over de hele wereld

Willem Olsthoorn in 2003 Foto Merlijn Doomernik

„Dicht bij de ziel van Oilily”, zei Willem Olsthoorn een paar weken geleden over de nieuwe kindercollectie van het merk dat hij in de jaren zestig met zijn vrouw Marieke had opgericht en waarvan hij, op zes jaar na, altijd eigenaar was geweest. Oilily stond volgens Olsthoorn voor vrolijk en kleurrijk. „Dus geen saaie zwarte lappen, zoals hij dat noemde”, zegt Stephan van Kruisselberge, de huidige CEO van Oilily, die hem de beelden liet zien.

Olsthoorn overleed in de vroege ochtend van 1 juli op 81-jarige leeftijd aan complicaties die waren ontstaan nadat hij in februari gordelroos had gekregen. De laatste jaren had hij een relatie met de zus van Marieke, die in 2013 overleed.

„Willem was een lieve, charmante man,” zegt modeontwerper Nico Verhey, die tien jaar voor hem werkte en daarna bevriend met hem bleef. „Behalve als het om zaken ging. Dan was hij keihard.” „Mijn vaders gevleugelde gezegde voor ons was altijd: the sky is the limit”, zegt zijn dochter Brecht, een van zijn vier kinderen. „En dat heeft hij natuurlijk zelf ook in de praktijk gebracht. Hij zag geen hindernissen.”

William, Harry, Madonna

Oilily, dat vooral bekend is van de kinderkleding, hoort tot de grootste Nederlandse modesuccessen. In de jaren tachtig en negentig lag het in duizenden verkooppunten over de hele wereld waaronder tientallen Oilily-winkels, en had het een internationale fanclub met 55.000 leden. De Engelse prinsen William en Harry liepen erin, de kinderen van Madonna en Michael Jackson, de jongste dochter van de Huxtables in The Cosby Show, de jeugdige zangers van Kinderen voor Kinderen; Oilily sponsorde het liedjesprogramma.

Een van de grootste hits van Oilily was een wijd uitlopende jas met gebreide boorden die twaalf jaar lang in de collectie bleef. Een onderwijzeres belde in de jaren tachtig naar het hoofdkantoor in Alkmaar: wel vijftien van die jassen hingen er voor haar klas in de gang, geen idee had ze meer welke van wie was. Konden ze daar geen oplossing voor vinden?

Willem Olsthoorn werd in 1938 geboren in Velsen, waar zijn ouders stofjassen verkochten. Hij was de oudste van negen, „voor de jongsten meer een vader dan hun eigen vader,” zegt Brecht Olsthoorn. „Hij was een echte pater familias, ook voor zijn werknemers.”

Hogere Textielschool in Tilburg

Na zijn afstuderen aan de Hogere Textielschool in Tilburg begon Olsthoorn in 1963 te handelen in kappersschorten en nylon babyjasjes. In 1966 startte hij samen met Marieke, die was opgeleid als teken- en textieldocent een kindermerk, aanvankelijk Olly genoemd, Olsthoorns bijnaam. Zij was verantwoordelijk voor het ontwerp, hij voor de zakelijke kant.

Olly viel op door de aan de internationale folklore ontleende kleuren – fuchsia, rood, paarsblauw – en dessins, en doordat het, anders dan andere merken, geen miniversies van mode voor volwassenen maakte, maar kleding die speciaal voor kinderen was ontworpen, met bijbehorende proporties en comfort. Dat het merk eind jaren tachtig damesmode begon te produceren kwam doordat volwassen vrouwen zich in kindermaten begonnen te wurmen.

Eind jaren negentig liepen de verkopen terug. Olsthoorn verkocht in 2003 een meerderheidsaandeel aan ABN Amro en een risicokapitaalgroep. Marieke Olsthoorn had zich daarvoor al teruggetrokken. Toen Oilily, ondanks het succes van in licentie gemaakte gebloemde tassen, in 2009 failliet ging kocht Olsthoorn zijn aandelen terug. In 2016 had het bedrijf een schuld bij hem van vier miljoen euro. Bij een saneringsronde werden zijn dochter Sophie (deel van het managementteam) en haar man Gijs de Kogel (marketingmanager) ook ontslagen. Sophie Olsthoorn en De Kogel spanden een rechtszaak aan, die ze verloren. De rechtszaak was pijnlijk voor Olsthoorn, zegt Verhey. „Toen ik zei hoe erg ik het vond, zei hij dat hij er niet over wilde praten.” Volgens Brecht Olsthoorn, die net als haar echtgenoot nog altijd bij Oilily werkt, heeft Willem Olsthoorn tot het einde pogingen gedaan om het goed te maken.

Van Kruisselberge dronk twee weken geleden nog koffie bij Olsthoorn thuis. Ze hadden het over lekker eten en Italië, twee dingen waar Olsthoorns erg van hield.