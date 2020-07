Kamer wil doorrekening veevoermaatregel

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat minister Carola Schouten van Landbouw de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet laat doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Een motie daartoe van coalitiepartijen CDA en VVD werd donderdagnacht aangenomen na een debat over het plan.

De motie zet Schouten ertoe aan om ook een alternatief voorstel van de landbouwsector te laten doorrekenen door het PBL. Schouten verzette zich tegen de motie om nieuwe berekeningen te maken, ingediend door de Kamerleden Geurts (CDA) en Harbers (VVD), omdat die volgens haar te veel tijd kost.

Schouten wil de uitstoot van stikstof uit mest terugdringen door minder eiwitrijk voer toe te staan. Ondanks weerstand van boeren, die donderdagavond protesteerden bij het Binnenhof, en verzet van partijen in de Kamer, hield Schouten tijdens het debat vast aan het plan. Hoewel de maatregel haar „niet heilig” is, zei Schouten dat de regeling noodzakelijk is om stikstof terug te dringen.

Boeren vertrokken

Tijdens de beginfase van het debat was het boerenprotest buiten hoorbaar. Een groot aantal boeren was met tractoren naar het Binnenhof gekomen om te betogen tegen de voermaatregelen voor vee. Aan het begin van de nacht vertrokken de boeren. Hun protest is zonder incidenten verlopen. De politie van Den Haag hield er rekening mee dat ze vrijdag opnieuw actie zullen voeren.

Landbouworganisatie LTO toonde zich na afloop van het debat teleurgesteld dat de maatregel van het kabinet nog niet van tafel is, maar juicht toe dat het alternatieve voorstel van de sector ook nog wordt overwogen.