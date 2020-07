Kamer stemt tegen schrappen tolheffing Westerscheldetunnel

Automobilisten in Zeeland blijven voorlopig tol betalen voor het gebruik van de Westerscheldetunnel, die Zeeuws-Vlaanderen met Zuid-Beveland verbindt. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde donderdagnacht tegen een voorstel om de tolheffing voor de autotunnel te schrappen. Eerder gingen stemmen op om de heffing af te schaffen om Zeeland te compenseren, omdat de provincie in februari van dit jaar een marinierskazerne misliep.

Het voorstel werd ingediend door 50PLUS en kreeg steun van de PvdA, SP, FVD en SGP. De coalitie stemde tegen. In totaal stemden 67 Kamerleden voor en 77 tegen de afschaffing van de tolheffing. Ook de vijf Zeeuwse Kamerleden stemden tegen. Het afschaffen van de tolheffing zou tegen eerdergemaakte afspraken indruisen. De tolperiode is momenteel vastgelegd tot 2033. Ook zou de afschaffing 450 miljoen euro kosten.

Volgens de stichting Zeeland Tolvrij vertaalt de tol zich naar een „ongelijke behandeling ten opzichte van de rest van Nederland”. Zeker forenzen voelen zich door de heffing benadeeld. Automobilisten betalen vijf euro per keer voor het oversteken door de tunnel, veelgebruikers de helft daarvan.

Cees Liefting, oprichter van de stichting Zeeland Tolvrij, probeert tolheffing in de provincie al enkele jaren af te schaffen. Liefting zei tegen Omroep Zeeland het jammer te vinden dat de afschaffing geen meerderheid wist te behalen in de Kamer. „We blijven de politiek aanspreken en we gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden.” Liefting overweegt onder meer juridische stappen. Zijn stichting heeft op Facebook ruim 13.000 volgers.

Zeeuwse wrok

Eerder gingen verschillende stemmen op om het afschaffen van de tolheffing onderdeel te laten vormen van een compensatiepakket voor het mislopen van de verplaatsing van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne naar Vlissingen, waartoe in 2012 werd besloten. In februari dit jaar werd van de verplaatsing afgezien.

De besluitvorming rond deze affaire riep veel wrok op bij Zeeuwen. Vorige maand werd bekend dat staatssecretaris Barbara Visser (Defensie, VVD) al lang voor de publieke bekendmaking in februari wist dat de kazerne niet naar Vlissingen zou gaan. Visser zou al anderhalf jaar hebben gekeken naar mogelijke plekken voor de kazerne buiten Zeeland. Mariniers die zich tegen de verhuisplannen naar Zeeland verzetten, zouden hiervoor de aanleiding hebben gevormd.

Vorige maand wisten de provincie en het Rijk een akkoord te sluiten over een compensatiepakket voor het afblazen van de verhuizing. Het totale pakket ter waarde van ongeveer 650 miljoen euro zou op lange termijn meer dan duizend banen opleveren. Het behelst onder meer de bouw van een kenniscentrum in Vlissingen gericht op voedsel, water en energie. Ook wordt een nieuw justitieel complex gebouwd en worden bestaande treinverbindingen verbeterd. Tot het overnemen van de kerncentrale in het Zeeuwse plaatsje Borssele zou het Rijk niet over willen gaan.