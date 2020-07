De fietsvakantie die alles veranderde

Op de foto is Michiel de jongen met de witte helm, rechts onderaan. Om zijn lichaam fladdert een jasje in felle jaren 90-kleuren. Het jasje was wel nodig, al was het midden in de zomer, want het was koud op die hoogte. We poseren bij het bordje van de Col de l’Iseran, in de Franse Alpen. Het getal eronder het bewijs van onze prestatie. Altitude: 2.770m.

Stil en gedreven – zo herinner ik me Michiel. Hij zei niet veel, maar fietste des te harder. Op de Col du Petit-Saint-Bernard, een andere bergpas, zou hij de volgende dag de klimtijdrit winnen. ’s Avonds kreeg hij plechtig een bolletjestrui overhandigd, die hij de rest van de vakantie droeg en daarna mee naar huis mocht nemen.

Ik kijk naar de foto en denk: hoe is het nu met ze? Met Michiel, met de anderen? Vijftien jongens en één meisje, twee weken eerder kenden we elkaar nog niet maar hier staan we, samen op een berg. Vijftien, zestien jaar oud waren we. Op de drempel van het leven.

Zou die vakantie in de Franse Alpen op hen net zo’n indruk hebben gemaakt als op mij?

Zesentwintig jaar later, op een zonnige zaterdag in mei 2020, sta ik in een opslagloods langs de A27 bij Hoevelaken. Om me heen: kussens, lampen, reservewielen. Er staat een driehoekig dressoir, er ligt een oude slaapzak. Het is allemaal niet wat we zoeken.

Wat ik in 1994 niet wist, was dat Michiel onze archivaris was. Hij heeft destijds een fotoalbum gemaakt, met gedetailleerde bijschriften. Wie er mee waren, hoe de etappes verliepen, wie er als eerste bovenkwam. Dat album ligt ergens in deze opslagloods. Als ik dichter bij die zomer van lang geleden wil komen, bij wie we toen waren, moeten we dat album vinden.

De verhuisdozen gaan open. Een dwarsdoorsnede van Michiels leven komt tevoorschijn. Cd’s: Alan Parsons Project, INXS, Doe Maar. Boeken: Wees onzichtbaar van Murat Isik, De schaduw van de wind van Carlos Ruiz Zafón („Moet ik die lezen?”), een zelfhulpboek over mannen voor single vrouwen („Ben ik door gefascineerd”). Alle jaargangen van Wieler Revue sinds 1977.

We zoeken en we zoeken. Verse verhuisdozen gaan open, met nieuwe vergezichten op Michiels leven. Klassenfoto’s van de middelbare school. Zijn afstudeerscriptie van de TU Delft. Nooit gebruikte wijnglazen.

En dan: Michiels gedempte vreugdekreet vanuit de berging. „Hebbes!”