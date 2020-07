‘Ik kom maar niet los van mijn familie’

Een dun boekje in een oudroze band, fluweelzacht, de bladzijden verkleurd door ouderdom. Herinneringen en wenken heet het en de schrijver is C.T. Stork. „Mijn betovergrootvader en jouw overgrootvader”, zegt Jaap Scholten terwijl hij het boekje over tafel naar zijn moeder schuift. Ze zit schuin tegenover hem, in de keuken van zijn Amsterdamse pied-à-terre. „Hij schreef het op zijn zesenzestigste en het is echt geweldig.” Charles Theodoor Stork (1822-1895), grondlegger van de machinefabriek Gebr. Stork & Co in Hengelo, lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Lees meer in Het Blad van juli 2020

„Ik ken het niet”, zegt zijn moeder, Heleen Stork. Ze draait het boekje om en om en strijkt erover met een wijsvinger. „Ik ken alleen de brieven uit zijn nalatenschap waarin hij zijn kinderen toespreekt.”

„Dit is een pamflet”, zegt Jaap Scholten. „Het begint met een beschrijving van Twente, heel sociologisch, hoe arm het is, hoe achtergebleven, verstoken van iedere verbinding met het westen, met feodale verhoudingen nog en geen kans voor een middenstand. Hij begrijpt waarom de mensen smokkelen, wat moeten ze anders? Ze verdienen er meer mee dan met heideplaggen snijden. Zijn boodschap is dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen voor een goede infrastructuur en goed onderwijs.”

„Hm, hm”, zegt zijn moeder. Ze draait het boekje nog een keer om. „Hoe kom je eraan?”

„Uit de bibliotheek van oom Coen, in zijn huis aan de Amstel. Ik heb het opnieuw laten inbinden.” Jaap Scholten staat op om koffie te zetten en roept boven het lawaai van de bonenmaler uit dat C.T. Stork op zijn beurt wel de verantwoordelijkheid voor zijn werknemers nam. „Er moest goed voor ze gezorgd worden en hij vond dat ze een aandeel in de winst moesten kunnen krijgen. Bijna anderhalve eeuw geleden!”

„Heel sociaal”, zegt zijn moeder. „Zo waren mijn vader en mijn grootvader ook. Toen het in de crisisjaren niet goed ging met het bedrijf zijn mijn grootouders in een kleiner huis in Hengelo gaan wonen. Niemand werd ontslagen.”

Haar vader was Frans Stork (1905-1977), ‘meneer Frans’ voor zijn werknemers, zo waren de verhoudingen ook wel weer. Hij was de laatste van de familie die nog directeur van de machinefabriek was en hij speelt als Balthasar Dupont een rol in Suikerbastaard, het nieuwe boek van Jaap Scholten. Balthasar zou de vader zijn van een Ethiopische zoon, verwekt in de tijd dat de firma Dupont (lees: Stork) voor keizer Haile Selassie suikerfabrieken bouwde in Ethiopië, jaren vijftig. Kleinzoon Frederik (Jaap Scholtens alter ego) gaat in Ethiopië op zoek naar die zoon en vindt hem ook, behalve dan dat die tot Frederiks opluchting een andere vader blijkt te hebben.

„Het zou ook godsonmogelijk zijn geweest”, zegt Heleen Stork. „Mijn vader die een zoon zou hebben gehad in Ethiopië.”

„Opa was er niet avontuurlijk genoeg voor”, zegt Jaap Scholten. „Te integer, te sociaal voelend ook. Maar het gerucht ging wel.”

„Hij zou zich nooit, nooit, nooit aan een Ethiopische vrouw vergrepen hebben. Ik zal van geen man zeggen dat die een heilig boontje is en ik denk dat veel mannen het leuk vinden om eens wat buiten de deur te doen, en van mij mag het, tot op zekere hoogte, maar mijn vader – nee. Bovendien werd hij altijd vergezeld door mensen van Stork die eh, hoe zeg ik dat, lager in rang waren dan hij. Alleen al tegenover hen zou hij het zich niet gepermitteerd hebben om ook maar te glimlachen naar een andere vrouw.”

Jaap Scholten schrijft in Suikerbastaard dat kleinzoon Frederik op zijn achtste met zijn opa mee op dienstreis mag naar Ethiopië, maar dat is verzonnen. Een echte (en zijn pijnlijkste) herinnering aan opa staat beschreven in Horizon City, de op brieven, dagboeken en andere documenten gebaseerde geschiedenis van zijn familie, Stork en Scholten. Hij is dertien en staat hout te hakken bij het huis van zijn grootouders aan de Grundellaan in Hengelo. Opa ziet hem klungelen, doet voor hoe het moet – „laat de bijl het werk doen” – en stapt in zijn auto om duiveneitjes weg te brengen die moeten worden uitgebroed. In zijn schaarse vrije tijd is Frans Stork duivenmelker. Onderweg wordt hij frontaal aangereden door een tegenligger en hij sterft ter plaatse.

Bij mijn eerste boek deed mijn grootmoeder me twee jaar in de ban’ Jaap Scholten

Heleen Stork is van 1934, de oudste van zeven kinderen. Ze herinnert zich dat haar moeder voor de oorlog op de fiets naar Enschede ging om groente te kopen omdat die daar een paar cent goedkoper was. Pas in de wederopbouw kwam de fabriek weer tot bloei. „Stork was toen booming”, zegt ze. Haar jongste broer en zus konden naar een winkel gaan en op rekening hockeysticks en andere spullen kopen, gewoon vanwege hun achternaam. „Ik heb dat nooit meegemaakt.” Ze werd opgevoed zoals zoveel meisjes in die tijd werden opgevoed: zonder de verwachting dat ze serieus zou gaan leren en studeren, laat staan werken.

Jaap Scholten: „Je ging wel naar het gymnasium.”

Heleen Stork: „Als de conciërge de absenten had opgenomen, klom ik door het raam weer naar buiten.”

„Je ging eraf omdat je verliefd werd, toch?”

„Dat verhaal hoeft nu niet te worden verteld.”

„Jawel. Je was verliefd op een vriendje van je broer Coen en hij zat op de tropische landbouwschool in Deventer, waar ook een mms was en jij wilde naar die mms.” Mms: middelbare meisjesschool.

Heleen Stork: „Ik maakte mijn moeder er helemaal gek mee en op een dag kwam ze met het nieuws, het vreselijke nieuws, dat er in Enschede ook een mms kwam en daar” – ze lacht vol zelfspot – „moest ik toen naartoe.”

Daarna: hotelschool in Lausanne, want dat deed een vriendinnetje van haar ook. En ’s zomers naar familie op een landgoed in Wales, voor haar talen en manieren.

Ze trouwde in 1956 met Harm Scholten (1933-2019), die uit een Enschedese textielfamilie kwam. Ze kreeg vier zoons met hem, Jaap is de jongste, uit 1963. Drie jaar later, en hier neemt haar verhaal een voor die tijd ongebruikelijke wending, ging ze bij hem weg. „Ja, waarom”, zegt ze. „Ik was verliefd op iemand anders. We kenden elkaar van het schoolplein. Maar als dat niet was gebeurd, was ik ook weggegaan. Harm was een ontzettend aardige man, alleen was het tussen ons eh…”

Jaap let nu heel goed op.

„…wel een beetje over. Achteraf realiseer je je dat het voor de kinderen niet leuk was. Het is in principe een egoïstische daad. Meer wil ik er niet over zeggen.”

In 1968 trouwde ze opnieuw, met de man op wie ze verliefd was geworden, een arts. Twee jaar later kreeg ze met hem nog een zoon en in 1971 stierf hij, onverwachts. De wet van Spengler, Jaap Scholtens roman uit 2008, gaat deels daarover. Hebben die gebeurtenissen, in zijn kinderjaren, een schrijver van hem gemaakt?

Jaap, aarzelend: „Ja, nou, ja, misschien. Ik ben een observerend iemand, van nature stil. Maar ik ben ook de vierde zoon, en in Twente was het nog heel lang zo dat alles ging om de oudste zoon. Zo was het bij de boeren en zo was het ook in de fabrikantenfamilies.”

Heleen Stork: „Bij de textielfabrikanten. Niet bij ons. Bij de textielfabrikanten in Enschede was het heel belangrijk dat de oudste een jongen was. De vader van jouw vader, jonge, jonge, wat kreeg ik een prachtige juwelen van hem toen mijn eerste geboren was. Bij de jongens die erna kwamen was het heel anders.”