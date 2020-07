Dirk de Jong (31, zzp’er in de bouw) is een man van weinig woorden. Liever hamert hij in zijn werkplaats op het ijzer, terwijl achter hem het vuur flakkert. Hij is net terug van zijn werk als kraanmachinist in Amsterdam. Vanwege het coronavirus wordt er niet gecarpoold, de wegen zijn rustig. Als hij na zijn werk thuiskomt in Kootwijkerbroek is het even eten en dan naar de schuur. Folkert Koelewijn