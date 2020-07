Geslacht voortaan weggelaten op identiteitskaarten

De registratie van het geslacht op identiteitskaarten gaat over een aantal jaar verdwijnen. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, D66) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf 2024 of 2025 zullen nieuw geproduceerde identiteitskaarten geen sekseregistratie meer bevatten. Uit onderzoek blijkt volgens Van Engelshoven dat de gevolgen van de wijziging „voor organisaties die de identiteitskaart gebruiken voor identiteitsverificatie beperkt blijven”. Op paspoorten blijft geslacht wel genoteerd omdat dit volgens Europese regelgeving noodzakelijk is om als reisdocument voor internationale reizen te kunnen dienen.

De stap maakt onderdeel uit van een breder beleid om waar mogelijk „onnodige sekseregistratie te beperken”, schrijft Van Engelshoven in haar brief. Dit betekent ook dat bedrijven en organisaties worden aangespoord om geslachtsregistratie in te perken. Zo heeft de minister opdracht gegeven tot de ontwikkeling van een „online toolbox” met „handreikingen, goede voorbeelden en een afwegingskader” om bedrijven en overheden te helpen bepalen wanneer geslachtsregistratie wel of niet nodig is.