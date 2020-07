FNV en Tata Steel bereiken akkoord

Er zullen geen gedwongen ontslagen vallen bij Tata Steel in IJmuiden. Dat heeft het staalbedrijf afgesproken met FNV, meldt de vakbond vrijdag. Daarnaast hebben de vakbond en het staalbedrijf afspraken gemaakt over duurzaamheid. Tata Steel moet voor eind september een toekomstplan opstellen.

Tata Steel belooft een aantal bedrijfsonderdelen niet te verkopen of uit te besteden, waardoor banen binnen het bedrijf behouden worden. Een werkgelegenheidspact, waarin afspraken zijn gemaakt over baanbehoud, is verlengd tot 1 oktober 2026. Ook is er overeenstemming bereikt over mogelijkheden voor werknemers van boven de zestig om deeltijd te werken.

Tata Steel moet volgens de afspraken voor eind september plannen overleggen over de toekomst van het bedrijf op het vlak van duurzaamheid. Hierin moet onder andere staan verduidelijkt welke maatregelen worden genomen voor CO2-reductie. In juni staakten werknemers van Tata Steel meerdere keren. Zij vreesden voor hun baan bij de geplande reorganisatie binnen de Europese tak van de Indiase staalproducent.

Lees ook: ‘Enorme frustraties’ in top Tata Steel Europe

Goedkoop Chinees staal

De Europese staalindustrie heeft onder andere moeite om te concurreren met goedkoop Chinees staal. Vorige zomer kondigde Tata Steel Europe (TSE) aan drieduizend banen te schrappen bij fabrieken in Nederland en Wales. Uit een intern document dat NRC in handen kreeg, bleek dat er veel frustratie was over het verschil van mening tussen het bestuur van de Europese en de Nederlandse afdeling van het bedrijf.

FNV is tevreden met de gemaakte afspraken en gaat het akkoord voorleggen aan de leden. Roel Berghuis, bestuurder FNV Metaal, schrijft hierover: „Dit akkoord biedt een tegenwicht aan de risico’s die we vanuit Tata Steel Europa [sic.] op ons af zien komen. Het laat zien dat staken loont.”