Duitse Bondsdag keurt afbouw kolen goed, laatste centrale sluit in 2038

De laatste kolencentrale in Duitsland moet uiterlijk in 2038 zijn deuren sluiten. Het Duitse parlement stemde vrijdag in met het plan om het gebruik van kolen af te bouwen, melden Duitse media. Ook gaf de Bondsdag goedkeuring aan een steunpakket van ruim 40 miljard euro voor de getroffen steenkoolregio’s en bedrijven.

Volgens de Groenen en milieuactivisten is 2038 echter al te laat. Zij willen dat Duitsland eerder stopt met het gebruik van kolen. Zelfs al voor 2030. Ook Greenpeace heeft er bij de Duitse regering op aangedrongen dat de uitfasering van kolen als energiebron sneller moet. Activisten van Greenpeace klommen uit protest op de Reichstag in Berlijn.

Doel van het plan van de Duitse regering is om over te schakelen op hernieuwbare energiebronnen en op het klimaatvriendelijkere gas zonder dat er grote problemen ontstaan voor bepaalde regio’s en werknemers. De regering hoopt daarmee de klimaatdoelen te halen. Aanvankelijk zouden de laatste kolencentrales pas in de jaren 40 hun deuren sluiten.

De 40 miljard euro aan steun is bedoeld om in de steenkoolregio’s in Noordrijn-Westfalen, Saksen-Anhalt, Saksen, het Ruhrgebied en Brandenburg te helpen bij de herstructurering van de economie. Exploitanten van kolencentrales zullen miljarden ontvangen als compensatie voor het voortijdig uitschakelen van hun centrales.

Duitsland beloofde eerder al om in 2022 te stoppen met het gebruik van kernenergie. De Duitse minister van Milieu, Svenja Schulze (SPD), benadrukte: „We zijn nu het eerste industrieland dat tegelijkertijd stopt met steenkool en kernenergie.” Peter Altmaier, minister van Economische Zaken (CDU), zei: „Met deze beslissing komt er een onherroepelijk einde aan het fossiele tijdperk in Duitsland.”