Dit zijn de zes Zomergasten van 2020

Schrijver Ilja Leonard Pfeijffer wordt dit jaar één van de zes Zomergasten. Dat maakte de VPRO vrijdagavond bekend. In het tv-programma, vanaf zondag 19 juli op NPO 2, ontvangt presentatrice Janine Abbring verder minister Carola Schouten, rapper Typhoon, strafadvocaat Inez Weski, viroloog Jaap Goudsmit en actrice Nazmiye Oral. In Zomergasten worden sinds 1988 bekende Nederlanders portretterend geïnterviewd aan de hand van hun favoriete tv-fragmenten.

Dit zijn de zes Zomergasten 2020:

Typhoon (Glenn de Randamie), Zomergast op 19 juli.Foto Diederick Bulstra/VPRO

Typhoon (19 juli)

Rapper Typhoon, zijn echte naam is Glenn de Randamie (Zwolle, 1984), brak in 2014 door met het album Loba di Bassi en de hit ‘Hemel Valt’. Hierna kreeg hij een zware inzinking, ging zwerven, en trok zich terug op Terschelling. Dit jaar bracht hij na lange afwezigheid weer twee nieuw singles uit: ‘Ogen dicht’, en ‘Alles is gezegend’. Typhoon is een geëngangeerde rapper, die in zijn werk zijn persoonlijke, zachte kant toont en een positief levensgevoel wil uitdragen. Hij maakte voor tv reisseries over het slavernijverleden en over de erfenis van Martin Luther King. Zijn tv-avond zal ongetwijfeld gaan over afkomst, racisme, privacy.

Inez Weski, Zomergast op 26 juli.Foto Diederick Bulstra/VPRO

Inez Weski (26 juli)

Strafadvocaat Inez Weski (Rotterdam, 1955) verdedigt onder meer Ridouan T., die van een reeks moorden wordt verdacht, en de Surinaamse president Bouterse. Weski mengt zich geregeld in het publieke debat, onder meer over de teloorgang van de privacy, over de ‘wraakzuchtige’ overheid en ‘gedogende’ rechters. Zij wil in haar uitzending aandacht geven aan „het recht, niet van de sterkste, niet van de meest kleinzielige of boekverbrander, maar van de empathische rede, een in de geschiedenis van de mensensoort steeds bevochten prooi.’

Nazmiye Oral, Zomergast op 2 augustus.Foto Diederick Bulstra/VPRO

Nazmiye Oral (2 augustus)

Actrice en schrijver Nazmiye Oral (Hengelo 1969) maakt theater waarin ze haar persoonlijke verhaal koppelt aan wat er in de samenleving speelt. Ze speelde onder meer in De Gesluierde Monologen, over seksualiteit en onderdrukking van moslima’s, Niet meer zonder jou, een dialoog met haar gelovige moeder, en in God is een moeder, over afwijken in een traditionele gemeenschap. Oral: „Mijn hele leven gaat over ‘anders zijn’, ten opzichte van de Turkse en de Nederlandse groep.”

Jaap Goudsmit, Zomergast op 9 augustus.Foto Diederick Bulstra/VPRO

Jaap Goudsmit (9 augustus)

Viroloog en epidemioloog Jaap Goudsmit (Amsterdam, 1951) is hoogleraar aan de Amerikaanse universiteit Harvard. Hij is expert op het gebied van aids, vaccinontwikkeling en ouderdomsziektes. In 1990 liep zijn reputatie schade op toen hij ten onrechte claimde een middel tegen hiv te hebben gevonden. Als directeur van biotechbedrijf Crucell ontwikkelde hij vaccins tegen aids, ebola en griep. Zijn tv-avond zal onder meer gaan over de coronacrisis en over de Shoah – Goudsmit groeide op bij een door de oorlog getraumatiseerde moeder.

Carola Schouten, Zomergast op 16 augustus.Foto Diederick Bulstra/VPRO

Carola Schouten (16 augustus)

Vicepremier en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Christenunie) beleefde een roerig jaar door de boerenprotesten tegen het stikstofbeleid. Schouten (Den Bosch, 1977) komt van een Brabantse boerderij, ze verloor jong haar vader, studeerde bedrijfskunde in Rotterdam, en kwam zwanger terug van een uitwisselingsproject in Tel Aviv.

Ilja Leonard Pfeijffer, Zomergast op 23 augustus.Foto Diederick Bulstra/VPRO

Ilja Leonard Pfeijffer (23 augustus)

De veelbekroonde dichter en schrijver Ilja Leonard Pfeijffer (Rijswijk, 1968) is bekend van de romans La Superba (2013), over migratie, en Grand Hotel Europa (2018), over de vloek van het toerisme. Pfeijffer is graecist, hij vertaalde de oud-Griekse dichter Pindaros. Hij woont sinds 2008 in Genua. Van daaruit schreef hij voor NRC een reeks columns over de coronatijd, die later dit jaar worden gebundeld bij Privé Domein.