Burgemeester Lelystad wordt Brabantse commissaris van de koning van

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben de burgemeester van Lelystad, Ina Adema, voorgedragen als commissaris van de koning. Als Adema wordt goedgekeurd en beëdigd door de koning zal ze op 2 oktober dit jaar beginnen met haar functie. Dat maakten de Provinciale Staten vrijdag bekend.

Het is voor het eerst dat Noord-Brabant kiest voor een commissaris van de VVD, meldt lokale krant De Stentor. De 52-jarige Adema moet Wim van de Donk opvolgen. Van de Donk wordt rector magnificus van de Tilburg University.

Adema is geboren in Amsterdam maar begon haar politieke carrière in Deventer als gemeenteraadslid, waarna ze wethouder werd in die stad. Van 2009 tot 2016 was zij burgemeester van de Noord-Brabantse plaats Veghel. Adema studeerde Nederlands Recht in Groningen.