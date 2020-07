Boeren blokkeren A1 en zorgen voor lange vertragingen

Boeren met trekkers hebben vrijdagmiddag de A1 geblokkeerd tussen Hengelo en Apeldoorn. Dit leidt tot vertragingen van tot twee uur, meldt de ANWB. De boeren demonstreren tegen de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet.

Vanuit Apeldoorn stond vrijdag op het hoogtepunt bijna dertig kilometer file, waardoor de vertraging opliep tot anderhalf uur, zegt een woordvoerder van de ANWB. Rond 17.00 uur is de vertraging in die richting teruggelopen tot ongeveer een uur doordat de boeren een rijstrook hebben vrijgegeven.

Vanaf de andere kant, vanuit Hengelo, is de vertraging rond 17.00 uur nog altijd tussen de één en twee uur. Verkeer wordt aangeraden om de A50 richting Zwolle of Arnhem te nemen. De ANWB raadt het af lokaal om te rijden via Deventer. Daar staat het inmiddels ook flink vast.

Nachtelijk debat

De boeren demonstreren tegen de veevoermaatregel van ChristenUnie-minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Schouten wil de hoeveelheid eiwit in veevoer verlagen om zo de stikstofuitstoot in de veeteelt terug te brengen. De Tweede Kamer vergaderde donderdag tot diep in de nacht over de maatregel. Schouten hield ondanks de protesten en tegenstand van politieke partijen vast aan haar plannen.

Tijdens het debat werd wel een motie aangenomen van de coalitiepartijen CDA en VVD om het Planbureau voor de Leefomgeving de maatregel te laten doorrekenen. Ook ziet de motie erop toe dat Schouten een alternatief voorstel van de landbouwsector laat doorrekenen. Schouten verzette zich tegen de motie omdat die volgens haar te veel tijd zou kosten.

Donderdag en vrijdag hebben boeren meerdere protestacties op touw gezet. In de ochtend kwamen enkele agrariërs naar Den Haag om op het Malieveld te demonstreren. Diverse toegangswegen naar het stadscentrum werden ‘s ochtends afgesloten met onder meer defensievoertuigen om te voorkomen dat demonstranten op trekkers het winkelcentrum binnen zouden komen.