Zeker honderd doden in jademijn Myanmar door modderstroom

Zeker honderd mensen zijn donderdag overleden in een jademijn in het noorden van Myanmar. Alle slachtoffers waren mijnwerkers die bedolven raakten onder een modderstroom. Dat melden Myanmarese autoriteiten, aldus persbureau Reuters.

De lokale brandweer voert reddingsactiviteiten uit. Vooralsnog zijn er honderd lichamen gevonden, maar mogelijk liggen er nog meer mensen onder het puin. Het ongeluk vond plaats in Hpakant, in de deelstaat Kachin in het noorden van het land.

Dergelijke fatale modderstromen komen vooral ‘s zomers vaker voor in Myanmar. Tijdens het moessonseizoen, van mei tot oktober, zouden de werkzaamheden eigenlijk stilgelegd moeten worden, maar dat gebeurt vaak niet. Vorig jaar april overleden in Hpakant ook al meer dan vijftig mensen in een jademijn door een modderstroom. In 2015 vielen bij eenzelfde soort ongeluk meer dan honderd doden.

Beelden van de reddingsactie zoals verspreid door de Myanmarese brandweer: