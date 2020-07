We huren een autootje op Bordeaux-Mérignac voor een bezoek aan onze dochter die met haar schoonfamilie een château bewoont. We stoppen bij de ingang van de shop van een tankstation. Hoge nood en dorst. We verlaten het gebouw via de sortie. De Fransman die een sigaret rookt voor onze auto ziet ons instappen. „C’est ma voiture, c’est ma voiture!” gebaart hij. Ik kijk naar de auto naast ons. Geen schrammetje. Aansteller. „C’est ma voiture”, zegt de Fransman nog eens. Ik zie een barst in de voorruit van onze auto, die zat er net toch niet? Mijn vrouw pakt een vreemde handtas op. Wij kijken elkaar aan. De Fransman probeert het nog eens: „c’est ma voiture!” Zijn vrouw glimlacht.

