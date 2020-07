Vijf agenten op non-actief, strafrechtelijk onderzoek naar racisme begonnen

Het Openbaar Ministerie in Rotterdam begint een strafrechtelijk onderzoek naar racistische uitlatingen van politieagenten in een WhatsAppgroep, waarover NRC woensdag berichtte. Dat meldt het OM donderdag. Vijf agenten zijn door de politie op non-actief gesteld. Zij zullen in afwachting van het onderzoek „niet werken en de resultaten thuis moeten afwachten”.

Eerder werd al bekend dat het OM onderzocht of een strafrechtelijk onderzoek nodig was. In de appgroep, met negen agenten uit Rotterdam-West, werden mensen met een migratieachtergrond onder meer aangeduid als „kankervolk”, „kutafrikanen” en „pauperallochtonen”. In februari 2019 maakten agenten melding van racisme in appgroep, waarna deze volgens de politie werd opgeheven.

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb (PvdA) schreef woensdag in een brief aan de gemeenteraad dat „diepgaand onderzoek” nodig is. Aboutaleb heeft verder zijn zorgen geuit tegenover de korpschef van de nationale politie, Henk van Essen, en heeft overleg gehad met minister van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus (CDA), over de kwestie.