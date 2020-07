Opnieuw aanval op behandelcentrum Mexico, zeker 24 doden

Een gewapende groep heeft woensdag een aanval gepleegd op een centrum voor verslavingszorg in de Mexicaanse stad Irapuato. Daarbij zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen, melden internationale persbureaus. Het is de tweede keer binnen een maand tijd dat het vuur werd geopend in een behandelcentrum in de stad in de deelstaat Guanajuato.

Bij de aanval van woensdag raakten zeven anderen gewond, van wie drie in kritieke toestand verkeren. Het is niet duidelijk hoeveel mensen aanwezig waren in het gebouw, dat volgens de Mexicaanse politie niet als officieel behandelcentrum geregistreerd staat. Volgens de gouverneur van de deelstaat, Diego Sinhue, is een drugsbende verantwoordelijk voor de aanval.

Revalidatiecentra in Mexico zijn vaker doelwit van drugsbendes. De aanval van woensdag was volgens persbureau AP een van de meest dodelijke in tien jaar. Vorige maand pleegde een gewapende groep eveneens een aanval op een ander behandelcentrum in Irapuato, waarbij tien mensen om het leven kwamen.

Het geweld in de deelstaat Guanajuato is de afgelopen maanden opgelaaid door een strijd tussen een nieuwe en al gevestigde bende. De staat was vorig jaar met 61 moorden per 100.000 inwoners de meest gewelddadige deelstaat. De Mexicaanse president López Obrador zette in 2019 een nieuwe militaire eenheid op om het drugsgeweld in zijn land een halt toe te roepen, maar die is daar vooralsnog niet in geslaagd.