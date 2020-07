Omroep M24 wil moslims en niet-moslims verbinden

„Nederland op de eerste plaats”, is het opmerkelijke credo van de nieuwe moslimomroep M24. Woordvoerder Fouad Sidali: „We willen dat moslims zich meer richten op Nederland. Dat betekent dat ze zich hier thuis moeten voelen, en zich dus moeten herkennen op de Nederlandse tv. Alsjeblieft geen schotels meer.”

De omroep wil de belevingswereld van moslims tonen. Maar de beoogde programma’s zijn ook nadrukkelijk voor andere Nederlanders. „We willen een bijdrage leveren aan de volwaardige verbinding tussen moslims en niet-moslims.”

De net opgerichte omroep voor „de eigentijdse moslim” hoopt eind dit jaar 50.000 leden te hebben, het minimum om toegelaten te worden tot het omroepbestel. Op 1 januari 2022 begint voor de publieke omroepen een nieuwe, vijfjarige concessieperiode. Dit keer proberen zeven nieuw omroepen zendtijd te krijgen op de publieke zenders. De bekendste is Ongehoord Nederland van Arnold Karskens.

Foaud Sidali van M24 vindt dat in het huidige tv-aanbod diverse onderwerpen onderbelicht blijven. De omroep denkt daarom aan een nieuwsrubriek waarin ook ruimte is voor positief nieuws over moslims, maar die minder mooie onderwerpen niet schuwt, zoals achterstelling op de arbeidsmarkt. Verder wil M24 aandacht besteden aan de rol van moslims in de Nederlandse sport, en een cultureel praatprogramma maken met kunst uit de moslimwereld.

Bont gezelschap

Volgens Sidali is M24 niet verbonden aan een bevolkingsgroep of geloofsstroming. „Dé moslim bestaat niet. De moslimwereld is daarvoor te divers. We gaan niet programma’s maken vanuit de islam. Misschien doen we wel een keer een wedstrijd Koran citeren, The Voice of Imam, maar we werken niet met een moskee die bepaalt wat we uitzenden.” Kerkdiensten uitzenden, zoals christelijke omroepen dat doen, hoeft je dus niet te verwachten bij M24.

Wie zitten er achter? Oprichter is cameraman Brahim Azamouri. Voorzitter is sociaal werker en oud-PvdA-politicus Bouchra Dibi. Verder is het bestuur een bont gezelschap: joodse rabbijn Lody Van de Kamp, luitenant-kolonel Mostafa Hilali, en Ivette Forster, directeur van het Kwaku-festival. Woordvoerder Sidali is directeur van een groep peuterspeelzalen in Dordrecht, maar hij werkte als journalist bij NOS en NTR. Net als Bouchra Dibi was hij PvdA-politicus.

M24 is niet de eerste poging om een moslimomroep op te richten. Eerder hadden we al IOS, NIO, NMO en MO. Die gingen ten onder in ruzie en richtingenstrijd. De NMO ging in 2010 failliet, de ex-directeur werd veroordeeld voor miljoenenfraude.

Ook voor de bestaande omroepen is 31 december de peildatum. Die moeten minstens 150.000 leden hebben. Maar minister Slob (Media, Christenunie) wil dit verlagen naar 50.000. Zijn wetsvoorstel ligt bij de Raad van State.