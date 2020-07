OM verdenkt ‘nepverpleegkundige’ van onbevoegd toedienen medicijnen

Justitie doet onderzoek naar een ‘nepverpleegkundige’ die in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch medicijnen zou hebben toegediend aan patiënten, zonder dat hij daartoe bevoegd was. Dat heeft het Openbaar Ministerie donderdag bekendgemaakt.

De verdachte, een 24-jarige Bosschenaar, zou zich dertien dagen lang als verpleegkundige voor hebben gedaan zonder daarvoor de juiste papieren te hebben. Volgens het Brabants Dagblad zou de Bosschenaar een artsenuniform en -pas hebben bemachtigd, waarmee hij aan het werk kon in het ziekenhuis.

In het ziekenhuis zou de verdachte niet alleen medicijnen toegediend hebben, maar ook patiënten hebben gecontroleerd. Hij zou onder meer geholpen hebben op de spoedeisende hulp en de corona-afdeling. Bovendien zou de man 25 tot 30 dossiers van patiënten ingezien hebben. Zes van deze patiënten zijn overleden. Het is niet bekend of dit komt door door handelen van de Bosschenaar.

‘Zeer ernstig’

De verdachte werd op 18 mei opgepakt en zit nog vast. Het OM verdenkt de man van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door het onbevoegd toedienen van medicijnen aan patiënten. Ook wordt hij verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Het onderzoek loopt nog en het OM spreekt momenteel met medewerkers van het ziekenhuis en naasten van de verdachte. Zelf zwijgt de 24-jarige man, wat het onderzoek volgens het OM „complex” maakt.

Het OM spreekt van „zeer ernstige verdenkingen die grote risico’s met zich meebrengen”, met name voor de getroffen patiënten. „Zij lagen op dat moment (ernstig) ziek in het ziekenhuis en verwachtten daar behandeld te worden door personeel dat daartoe gekwalificeerd en bevoegd was. Er is alle reden om deze zaak uitgebreid te onderzoeken en daar zijn wij nu mee bezig”, aldus de persofficier.