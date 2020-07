‘Nederlandse sportsector loopt zeker 1,5 miljard euro mis door coronacrisis’

De gehele sportsector in Nederland loopt in de eerste zeven maanden van dit jaar naar verwachting 1,5 miljard euro aan omzet mis. Een derde daarvan kan niet worden goedgemaakt door bezuinigingen en steunmaatregelen vanuit de overheid. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde Monitor Sport en corona van het Mulier Instituut. De financiële gevolgen over heel 2020 zullen „nog hoger” uitvallen, maar daar kan nog geen getal aan worden verbonden.

Halverwege maart kwam de sportwereld door de coronamaatregelen plots goeddeels stil te liggen. Competities werden stopgezet, trainingen afgelast en ook de vaak lucratieve sportkantines moesten hun deuren sluiten. De monitor die het Mulier Instituut heeft opgesteld, is een verzameling van verschillende onderzoeken naar de financiële gevolgen van de coronacrisis. Sportkoepel NOC-NSF schatte het verlies aan inkomsten eind maart al op 1 miljard euro.

De totale schade voor verenigingen, bonden, ondernemers en organisatoren van sportevenementen wordt door het Mulier Instituut geschat op 400 tot 600 miljoen euro. Deze kosten kunnen niet worden gecompenseerd door bezuinigingen op bijvoorbeeld personeel of door steunmaatregelen. Eind juni was naar schatting 399 tot 470 miljoen euro aan steun verstrekt. Ondernemers en evenementenorganisatoren worden het hardst getroffen.

Bij de schatting is rekening gehouden met de vervroegde versoepelingen en „waarschijnlijke” verlenging van het steunpakket van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van de schatting na juli kan het Mulier Instituut pas halverwege 2021 een „goed en definitief beeld” geven.

Minder beweging

De tijd die Nederlanders normaal gesproken op de sportclub zouden besteden, werd tijdens de ‘intelligente lockdown’ niet volledig ingevuld door alternatieve vormen van beweging, zoals hardlopen of buitenspelen. Daarbij bestaan volgens het Mulier Instituut „opvallend” grote verschillen tussen leeftijdsgroepen. Zo sportten en bewogen kinderen in de basisschoolleeftijd de helft minder, bij kinderen in de middelbare schoolleeftijd lag dit 15 procent lager.

Behalve financiële schade, leidt de coronacrisis ook tot zogeheten schade die ‘niet in geld is uit te drukken’. Doordat sportaccommodaties maandenlang dichtbleven, stagneert bijvoorbeeld de ontwikkeling van sporttechnische vaardigheden. Ook hebben sporters en sportliefhebbers maandenlang „het plezier” moeten missen. Het Mulier Instituut waarschuwt daarnaast voor mogelijke gevolgen op langere termijn voor sportverenigingen, zoals een lager ledenaantal en bezuinigingen vanuit gemeenten.

Sinds woensdag zijn weer veel activiteiten op sportgebied toegestaan. Zo mogen contactsporten als voetbal en hockey weer worden uitgevoerd zonder anderhalve meter afstand te houden. Ook sportscholen konden hun deuren weer openen. Deze versoepelingen zouden aanvankelijk pas in september van kracht gaan. Daarnaast mogen sportkantines weer in gebruik worden genomen en is ook publiek welkom in stadions, zolang volwassenen daarbij afstand houden.