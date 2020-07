Politie vindt aanwijzingen voor marteling door onderwereld

De Nederlandse recherche heeft door een hack van PGP-aanbieder EncroChat aanwijzingen gevonden voor marteling. Dat heeft hoofd van de recherche Andy Kraag donderdag gemeld tijdens een internationale persconferentie in Den Haag over de hack van Encro. Dit bevestigt een gerucht dat er recent kamers zijn gevonden die speciaal waren ingericht voor ontvoeringen en marteling. Een woordvoerder van de politie wil daar verder niet op in gaan. „We houden het bij de toelichting die we hebben gegeven.”

Kraag zei dat door het onderzoek naar EncroChat ontvoeringen en liquidaties zijn voorkomen. Het onderzoek is gestart in Frankrijk en de gegevens zijn gedeeld met verschillende Europese landen. Het gebruik van de gegevens door de Nederlandse recherche is goedgekeurd door een rechter-commissaris.

Grootste onderzoek

Het onderzoek, dat de naam 26Lemont heeft meegekregen, is het grootste dat ooit in Nederland is gedaan naar de georganiseerde misdaad. De recherche heeft door de hack als het ware maandenlang over de schouders van de top van de Nederlandse onderwereld mee kunnen kijken. Het betreft tenminste 20 miljoen berichten, die al zijn gelezen en voor Nederland relevant zijn. Er zijn dankzij dit onderzoek inmiddels al ruim 100 verdachten aangehouden, er is 10.000 kilo cocaïne en 1.500 kilo crystal meth gevonden. Er worden komende maanden nog veel meer aanhoudingen verwacht.

Dit bericht wordt aangevuld.

Lees ook: Hack leidt tot hausse aan strafzaken