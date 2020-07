Inspectie: elektrische busjes Bringo moeten van de weg

Elektrische personenbusjes van het merk Bringo moeten van de openbare weg, zegt Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Deze elektrische pendelbusjes rijden al jarenlang rond in verschillende gemeenten, waaronder Vaassen, Deventer, Hilversum en Beilen, meldt radioprogramma BNR op donderdag.

De busjes, waar tot veertien mensen in kunnen, voldoen niet aan de veiligheidseisen voor gebruik op de openbare weg. De RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) kan de busjes niet keuren vanwege een Europese richtlijn. Om die reden kunnen ze geen nummerbord krijgen en zonder een kenteken mag een voertuig de weg niet op. De busjes kunnen zo’n 20 kilometer per uur en mogen wel gebruikt worden als pendelbus in pret- en vakantieparken of dierentuinen.

‘Gedoogd’

Eerder zou de ILT de busjes formeel „gedoogd” hebben, stelt BNR op basis van een interne memo van die instantie uit 2017. „Het wordt vooralsnog niet wenselijk geacht om nader repressief op te treden”, citeert BNR. „Het ligt politiek gevoelig, mede omdat er onder andere gemeentes bij betrokken zijn. Daarnaast is de inzet van elektrische ‘groene’ voertuigen een maatschappelijk (milieu)vraagstuk.”

De Inspectie ontkent dat er sprake is van een verandering in beleid. „In 2017 was er een heel andere situatie, nu zien we dat er meer initiatieven komen”, zegt een woordvoerder van de ILT. „Ze mogen niet de weg op. Ze zijn niet geregistreerd. Er is geen goedkeuring afgegeven voor dit type voertuig.” De Bringo is volgens de ILT niet goed te keuren voor de openbare weg. „De fabrikant moet daar bij de productie al rekening mee houden.”

Ouderenvervoer

Ook de gemeente Zutphen dacht dat het gebruik van de busjes gedoogd werd. Zutphen en de provincie Gelderland verstrekten subsidie voor een elektrische pendelbus voor ouderen. Dit initiatief zou donderdag van start gaan maar werd op het laatste moment afgeblazen toen bleek dat de ILT en de politie alsnog zouden gaan handhaven. De organisatie noemt het een bericht „als donderslag bij heldere hemel”.

De gemeente noemt het „ontzettend jammer”. „We hebben een vrij lastig begaanbaar centrum en dit busje kan tot voor de HEMA komen. Het vervoer was bedoeld voor ouderen die eenzaam zijn, die in deze tijd veel binnen hebben moeten zitten”, vertelt een woordvoerder van de gemeente Zutphen. Op een proefrit was door passagiers enthousiast gereageerd.

„Voor ons staat de veiligheid voorop”, zegt de ILT. „Als je op de openbare weg wil, moet je voldoen aan Europese en Nederlandse regelgeving.” Naast de Wegenverkeerswet, die voorschrijft dat een voertuig goedgekeurd moet zijn, is ook de Wet Personenvervoer van toepassing. Een chauffeur die mensen vervoert moet hiervoor onder andere een speciaal rijbewijs hebben.