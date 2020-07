Hogere straffen in hoger beroep dubbele cafémoord Nijmegen

De twee broers die in mei 2016 twee mannen doodschoten in een café in Nijmegen, zijn in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar gevangenisstraf. Dat heeft het gerechtshof in Arnhem donderdag bepaald. De nu 38-jarige Björn D. en 46-jarige Gjordan werden twee jaar geleden veroordeeld tot vijftien en zestien jaar cel, maar gingen tegen die uitspraak in hoger beroep.

De rechtbank volgt nu de eis van het OM. Volgens de rechters zou de oorspronkelijke straf onvoldoende recht doen aan de ernst van de misdaad. Bovendien zouden de twee broers een even groot aandeel hebben in de dubbele moord en een gelijke straf verdienen.

De slachtoffers, eveneens twee broers, werden vier jaar geleden doodgeschoten in café Istanbul in de Nijmeegse wijk Malvert. Justitie vermoedt dat de schietpartij te maken had met een ruzie over een hennepkwekerij. Binnen een minuut tijd zouden met drie verschillende wapens in totaal 22 kogels zijn afgevuurd.

In de rechtbank bekende de oudste broer twee jaar geleden al schuld. Hij handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging omdat een van de slachtoffers zou zijn begonnen met schieten. Het slachtoffer droeg wel een wapen bij zich, maar uit beelden blijkt volgens justitie dat de 46-jarige D. het vuur opende. Hij heeft volgens het OM ook schoten gelost met het wapen van het slachtoffer. De jongste broer ontkent dat hij met het derde vuurwapen heeft geschoten.

De kroegbaas van het Nijmeegs café kreeg twee jaar geleden zes maanden celstraf opgelegd, omdat hij de videorecorder met daarop beveiligingsbeelden van de schietpartij opzettelijk liet verdwijnen. Het apparaat werd gevonden in het Maas-Waalkanaal, waarna een deel van de beelden kon worden veiliggesteld.