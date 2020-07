Hof van Arbitrage: Italië moet India compenseren voor dood vissers

Twee Italiaanse mariniers die beschuldigd worden van het doodschieten van twee vissers voor de kust van India in 2012, hebben het internationaal recht geschonden. India heeft daarom recht op compensatie van Italië, maar heeft niet het recht om de mariniers te vervolgen. Dat heeft het Permanente Hof van Arbitrage, dat is gevestigd in het Vredespaleis in Den Haag, donderdag bepaald na een jarenlange diplomatieke rel tussen de twee landen.

De twee mariniers bewaakten samen met vier collega’s de Italiaanse vrachtboot Enrica Lexie. In februari 2012 openden zij het vuur op een vissersboot vlak voor de kust van de Indiase deelstaat Kerala. Daarbij kwamen twee vissers om het leven. De Italianen beweerden dat ze dachten dat ze met piraten te maken hadden, maar bewijs daarvoor ontbreekt.

Na het incident arresteerde de Indiase kustwacht de twee Italiaanse mariniers. India wilde de mariniers volgens de Indiase wet berechten, maar volgens Italië vond het incident buiten de territoriale wateren van India plaats, wat door India ontkend werd. Volgens Italië voeren de mariniers onder een Italiaanse vlag, dus zouden ze in Italië berecht moeten worden.

Het Hof bepaalde donderdag dat de twee Italiaanse mariniers diplomatieke immuniteit genieten, waardoor India hen niet mag berechten. Wel oordeelde het hof dat Italië de Vrijheid van navigatie van India heeft geschonden, een beginsel van het internationaal recht. Op basis daarvan heeft India recht op compensatie. Hoeveel compensatie, zegt het hof niet. Daarover moeten de landen zelf onderhandelen of om een uitspraak vragen van het hof, als ze er niet uitkomen.

Gijzeling ambassadeur

De twee mariniers, die vastzaten in India, kregen in 2013 toestemming om naar Italië te vertrekken om daar te stemmen voor de parlementsverkiezingen. De voormalige Italiaanse ambassadeur Daniele Mancini stond ervoor garant dat de twee daarna weer zouden terugkeren naar India om daar terecht te staan. Ex-premier Mario Monti liet echter kort na aankomst van de twee weten dat ze niet zouden terugkeren, tot woede van India.

Als reactie werd de Italiaanse ambassadeur Mancini ‘gegijzeld’ door de Indiase autoriteiten. Mancini werd een verbod opgelegd om het land te verlaten, tot dat de mariniers uiteindelijk weer terugkwamen in India. De mariniers werden enkele jaren vastgehouden in India terwijl de autoriteiten hen voor moord en terrorisme probeerden te vervolgen. In afwachting van de uitspraak van het hof in Den Haag mochten de mariniers uiteindelijk terugkeren naar Italië.

De Enrica Lexie-zaak zorgde voor jarenlange diplomatieke spanningen tussen Italië en India. Begin 2014 werd een kogel gevonden in de Indiase ambassade in Rome. De zaak had daarnaast ook economische gevolgen, niet alleen voor Italië maar ook de hele EU. Zo liepen onderhandelingen tussen de EU en India over handel vertraging op, net als een EU-India-top. In juni 2015 stelde de EU voor de zaak voor te leggen aan het Permanent Hof van Arbitrage.