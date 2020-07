HEMA behaalt kwart minder omzet in eerste kwartaal

HEMA heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 25 procent minder omzet behaald. De netto-omzet daalde ten opzichte van vorig jaar tot bijna 225 miljoen euro, blijkt uit donderdag gepubliceerde kwartaalcijfers van de warenhuisketen (pdf). De omzetdaling werd volgens HEMA voornamelijk veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van alle buitenlandse winkels als gevolg van de coronacrisis.

In Nederland daalde de omzet in het eerste kwartaal, dat bij HEMA loopt van februari tot mei, met bijna 16 procent tot ruim 186 miljoen euro. De Nederlandse winkels, circa 70 procent van alle HEMA-vestigingen in Europa, hoefden hun deuren niet te sluiten vanwege coronamaatregelen. HEMA zag het aantal online verkopen in dezelfde periode meer dan verdubbelen, maar daarmee kon het omzetverlies in fysieke winkels dus niet worden goedgemaakt.

HEMA verwacht betere cijfers over het tweede kwartaal te kunnen presenteren. Het aantal verkopen ligt inmiddels weer „op een gezond niveau”, zegt topman Tjeerd Jegen in een verklaring. Het herstel werd half mei ingezet; in juni lag de omzet hoger dan in dezelfde maand vorig jaar. Jegen verwacht dat deze positieve trend zal doorzetten, mede door de toegenomen online verkoop.

Overname

Tweeënhalve week geleden kwam HEMA na wekenlange onderhandelingen in handen van zijn schuldeisers. Daarmee kwam na anderhalf jaar een einde aan het eigenaarschap van Marcel Boekhoorn. De schuldeisers verlaagden de schuld van HEMA van circa 800 miljoen euro tot 300 miljoen. Daarnaast kreeg de keten een eenmalige kapitaalinjectie van 42 miljoen euro.

De nieuwe eigenaren bestaan uit een groep handelaren die schulden opkopen van financieel zwakke bedrijven, de regie pakken en het bedrijf vervolgens weer doorverkopen. Zij zijn nu op zoek naar mogelijke kopers. De Telegraaf meldde donderdag dat onder meer een groep rond investeringsmaatschappij Parcom interesse zou hebben in de keten. Ook Mirage Retail Group, het moederbedrijf van Blokker, en supermarktconcern Ahold Delhaize worden als mogelijke kopers genoemd.