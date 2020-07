Ghislaine Maxwell, de ‘pooier’ van miljardair Jeffrey Epstein

Ze is „mooi, hoogopgeleid”, ze is „charmant, zeer aantrekkelijk, sprankelend”, „heel geestig, heel grappig”. En ze was de vrouw die „aan de top stond van de piramide” van jonge, vaak minderjarige meisjes die was opgebouwd om te voldoen aan de seksuele behoeften van de Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein. Ze was zijn „pooier”, zo hebben verschillende van zijn, van hún slachtoffers getuigd.

Ghislaine Maxwell (58) werd donderdagochtend gearresteerd in Bradford, New Hampshire. In de aanklacht staat dat ze, in elk geval tussen 1994 en 1997, minderjarige meisjes tot seks met Epstein heeft verlokt en soms met haarzelf. Ze heeft hen ook helpen vervoeren naar plekken binnen en buiten de VS om seks met hen te hebben. Epstein, die vorig jaar werd opgepakt op grond van dezelfde verdenkingen, werd in augustus vorig jaar dood in zijn gevangeniscel aangetroffen. Het openbaar ministerie kondigde destijds aan dat het onderzoek naar zijn handlangers zou worden voortgezet.

Van de aardbodem verdwenen

Sindsdien leek Maxwell van de aardbodem verdwenen, al dook er af en toe een foto van haar op. De federale politie FBI maakte donderdag in een persconferentie bekend dat zij haar „op discrete wijze in het oog” heeft gehouden en dat zij onlangs informatie kreeg dat de verdachte op „een verrukkelijk landgoed” in de staat New Hampshire verbleef. „Daar zette zij haar bevoorrechte leven voort terwijl haar slachtoffers moeten worstelen met het trauma dat hun jaren geleden is aangedaan”, zo zei de hoge FBI-functionaris William Sweeney tijdens de persconferentie.

Een van de slachtoffers, Jennifer Arraoz liet een verklaring uitgaan: „Elke dag heb ik uitgekeken naar het nieuws dat Maxwell zou worden opgepakt en zich moest verantwoorden voor wat ze heeft gedaan. Haar arrestatie is een stap in die richting en het betekent dat het rechtssysteem ons niet heeft vergeten.”

Voordat Ghislaine Maxwell begin jaren negentig in New York kwam en met Jeffrey Epstein bevriend raakte, was ze vooral bekend als de lievelingsdochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell. Ze had nauw met haar vader samengewerkt, leidde zijn voetbalclub Oxford United en werkte bij de op de Europese Unie gerichte krant The European die hij had opgezet.

Toen Robert Maxwell in 1991 verdronk bij zijn jacht in de buurt van de Canarische eilanden, kwamen de donkere kanten van zijn zakenimperium al snel boven. Zijn dochter Ghislaine beweerde dat hij geen zelfmoord had gepleegd maar was vermoord. Het was in die tijd dat ze voorgoed overstak naar de Verenigde Staten waar ze, in zijn eigen woorden, „de beste vriendin” werd van financieel adviseur Epstein.

Serieus politieonderzoek

Al snel begonnen de praktijken van de twee. In 1996 dienden twee zusters voor het eerst een klacht in bij de FBI, maar het zou nog ruim tien jaar duren eer van serieus politieonderzoek naar Epstein sprake was. Maxwell heeft alle aantijgingen eerder ontkend. Zo zei ze in haar verhoor bij de politie dat zij niet wist wie Virginia Roberts was, een meisje van zeventien dat in 2000 op Donald Trumps golfhotel Mar-a-Lago werkte en daar werd opgepikt door Maxwell. „O wat grappig dat je een boek leest over massagetherapie”, zou Maxwell tegen haar hebben gezegd. „Ik ken toevallig iemand die op zoek is naar een masseuse die met hem wil reizen.”

„Ik zou me haar niet eens hebben herinnerd, als ze niet al dit vuil had gespuid”, zei Maxwell tegen de politie. „Ze kwam af en toe bij ons, maar volgens mij niet zo vaak als ze zelf zegt.”

Wat niet in de aanklacht tegen Maxwell staat, maar wel naar voren is gekomen in de getuigenissen van verschillende slachtoffers, is dat Epstein en Maxwell de meisjes ook ‘doorgaven’ aan andere mannen. Hierbij zijn de namen genoemd van voormalig filmmagnaat Harvey Weinstein, de Britse prins Andrew en advocaat Alan Dershowitz. In een tweet suggereerde voormalig officier van justitie in New York en New Jersey, Elie Honig, dat het feit dat de zaak wordt onderzocht door de openbare corruptieafdeling van het OM in New York, betekent dat ze rekening houden met een zaak tegen iemand „in een openbare functie”.