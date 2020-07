Epstein-medewerker Ghislaine Maxwell opgepakt

Ghislaine Maxwell, ex-vriendin en medewerker van Jeffrey Epstein, is donderdag opgepakt in de Amerikaanse staat New Hampshire. Dat heeft de FBI bevestigd na berichtgeving van nieuwszenderNBC. Maxwell wordt verdacht van betrokkenheid bij het seksueel uitbuiten en misbruiken van meerdere minderjarige meisjes. Ze wordt later op de dag voorgeleid.

Er zijn zes aanklachten tegen haar ingediend. Zo wordt ze er onder meer van verdacht om minderjarige meisjes geronseld te hebben voor het misbruik van Epstein. Meerder vrouwen hebben Maxwell ervan beschuldigd dat ze door haar werden gerekruteerd om Epstein massages te geven die uiteindelijk leidde tot seksueel misbruik.

Epstein, die vastzat op verdenking van mensenhandel en seksueel misbruik van tientallen minderjarige meisjes, werd vorig jaar augustus dood aangetroffen in een gevangeniscel in New York. Het was tot nu toe onbekend waar Maxwell, die wordt gezien als de vertrouweling van Epstein, verbleef. Er werd aangenomen dat ze niet meer in de Verenigde Staten was. Haar huis in Manhattan was in 2016 verkocht en de non-profitorganisatie die ze in 2012 oprichtte, werd vorig jaar opgeheven.

