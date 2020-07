Een nieuw beeld van volkszanger André Hazes

Daar zit hij, midden op de Dam: André Hazes. Je herkent de volkszanger meteen: zwarte hoed en kleren, donkere zonnebril, gouden ketting om de nek en de bakkebaarden die krullen richting kin. Deze week zou André Hazes (1951-2004) 69 jaar zijn geworden. Streetart Frankey besloot de zanger „een icoon van Amsterdam” te eren in de vorm van een uitvergrote lego-pop, die op de betonblokken zit op de Dam.

„Die betonblokken zijn er om mensen te beschermen tegen terreuraanslagen. Als je daarbij stil staat, is dat een gruwelijk gegeven”, vertelt Streetart Frankey door de telefoon. Ze zijn bovendien lelijk, dat vond ook de winkeliersvereniging rondom de Dam. Daarom vroegen ze Streetart Frankey er iets mee te doen.

De blokken hebben weliswaar iets defensiefs, je kan er ook grote legoblokken in zien, vond hij. „Als je dat doet, krijgen ze een andere betekenis – een leuke invulling.”

Als Streetart Frankey – die ondermeer elke week een pagina over straatkunst in Het Parool heeft – door de stad loopt, ziet hij vanzelf altijd andere betekenissen in de omgeving die hij ziet. Een kraan kan de penis van Manneken Pis worden, een kromme tak de neus van Pinokkio en bewakingscamera’s krijgen vleugels zodat het vliegtuigen lijken. Streetart Frankey werkt sinds 2002 aan ‘straatinterventies’ zoals hij ze noemt. In een tramhokje waar tramlijn 14 langs rijdt, maakte hij een glas-in-loodraam met Johan Cruijff erin, onder gele borden met een Z erop is een slapende smurf geschilderd.

Deze André Hazes is een 3D-print, die dus van de anti-terreurblokken in één klap legoblokken maakt. „Ik overwoog eerst de stenen alleen te kleuren, maar ik wist niet zeker of mensen ze dan als legoblokken zouden herkennen, nu kan je dat nauwelijks meer ontgaan.”

De feelgood component van de lego-André werd hem vanaf het moment dat hij de pop plaatste duidelijk. Streetart Frankey kreeg constant foto’s op zijn Instagram geplaatst, waarop mensen naast André Hazes gaan zitten, en vanuit scholen wordt er op een bakfiets met kleuters langs gefietst. „Dat is wat ik met al mijn straatkunst wil: een glimlach veroorzaken. Humor is een mooi ding, kunst die een glimlach oproept zonder dat je iets uitlegt, daar hou ik van.”

De werken van Streetart Frankey blijven net zo lang staan totdat iemand ze weghaalt. Een verfrissende gedachte in tijden van een ‘beeldenstorm’.

