Duitse Bondsdag stemt in met basispensioen voor arme ouderen

Het Duitse parlement, de Bondsdag, heeft donderdag zijn goedkeuring gegeven aan de invoering van een basispensioen voor ouderen. De voorstemmen van coalitiepartijen CDU/CSU en SPD, die de toeslag bedachten en er later onderling ruzie over kregen, waren voldoende om het voorstel erdoor te krijgen. 1,3 miljoen Duitsers zullen in aanmerking komen voor de zogeheten Grundrente, dat de overheid jaarlijks tussen de 1,3 miljard en 1,6 miljard euro gaat kosten.

De regeling is bedoeld voor gepensioneerden die minstens 33 jaar hebben gewerkt, maar niettemin onder het bijstandsniveau zitten. Duitsland kent geen AOW-systeem. De hoogte van de extra toeslag hangt af van een ingewikkelde berekening en verschilt per persoon. Waarschijnlijk zullen de eerste betalingen van het basispensioen eind 2022 worden verricht.

In het regeerakkoord uit 2018 hadden CDU/CSU en SPD afgesproken dat er een basispensioen moest komen. Over de praktische uitvoering ervan ontstond onenigheid. De sociaaldemocraten wilden niet dat eventuele ontvangers van de steun eerst een uitgebreide persoonlijke controle moeten ondergaan, om te bepalen of ze wel behoeftig genoeg zijn. De christendemocraten daarentegen waren juist bang dat het basispensioen bij mensen zou belanden die het niet nodig hebben.

Als compromis spraken de partijen eind vorig jaar af dat de belastingdienst een inkomenscheck uitvoert, waarna het basispensioen bij groen licht automatisch wordt uitgekeerd. De coalitiepartijen, die in de Bondsdag een ruime meerderheid hebben, stemden donderdag unaniem in met de invoering van het pensioen. Alleen de rechtspopulisten van de AfD en de liberalen van de FDP waren tegen. Andere partijen, waaronder Die Grünen, onthielden zich van stemming.